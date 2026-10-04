Alvarado será el rival de Cipolletti en las semifinales del Federal A: así se jugará la serie
Alvarado eliminó a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y será el rival de Cipolletti en las semifinales por el primer ascenso del Federal A.
Después de la gran goleada contra Sol de América de Formosa por los cuartos de final, se confirmó que Cipolletti enfrentará a Alvarado en las semifinales por el primer ascenso en el Federal A.
Los marplatenses se impusieron 2 a 0 como locales en el José María Minella ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y clasificaron luego del empate 2 a 2 en la ida como visitantes. Los dos goles de hoy fueron de Germán Sosa.
La serie de semifinales comenzará el domingo que viene (11/10) en La Visera de Cemento y se definirá el siguiente (18/10) en Mar del Plata.
Alvarado terminó por delante de Cipolletti en la zona campeonato por lo que tendrá ventaja deportiva. El Albinegro deberá ganar sí o sí el global en los 180 minutos para avanzar a la final.
La final por el primer ascenso será el domingo 25 de octubre, a partido único en cancha neutral. El que pierda, al igual que los que caen en cuartos y semis, tendrán una segunda chance al sumarse a los playoffs por el segundo ascenso.
En el único cruce que tuvieron este año, Cipolletti ganó 1 a 0 en La Visera. Fue el 13 de septiembre y el único gol del encuentro lo anotó Nicolás Peralta de cabeza.
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