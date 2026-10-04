Alvarado será el rival de Cipolletti en las semifinales del Federal A: así se jugará la serie

Después de la gran goleada contra Sol de América de Formosa por los cuartos de final, se confirmó que Cipolletti enfrentará a Alvarado en las semifinales por el primer ascenso en el Federal A.

Los marplatenses se impusieron 2 a 0 como locales en el José María Minella ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y clasificaron luego del empate 2 a 2 en la ida como visitantes. Los dos goles de hoy fueron de Germán Sosa.

La serie de semifinales comenzará el domingo que viene (11/10) en La Visera de Cemento y se definirá el siguiente (18/10) en Mar del Plata.

Alvarado terminó por delante de Cipolletti en la zona campeonato por lo que tendrá ventaja deportiva. El Albinegro deberá ganar sí o sí el global en los 180 minutos para avanzar a la final.

La final por el primer ascenso será el domingo 25 de octubre, a partido único en cancha neutral. El que pierda, al igual que los que caen en cuartos y semis, tendrán una segunda chance al sumarse a los playoffs por el segundo ascenso.

En el único cruce que tuvieron este año, Cipolletti ganó 1 a 0 en La Visera. Fue el 13 de septiembre y el único gol del encuentro lo anotó Nicolás Peralta de cabeza.