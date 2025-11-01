Chelsea le ganó al Tottenham con presencia argentina en ambos equipos

Enzo Fernández y Alejandro Garnacho fueron titulares en la ajustada victoria del Chelsea en su visita al Tottenham Hotspur Stadium. El gol de los Blues lo marcó el brasileño João Pedro a los 34 minutos del primer tiempo, con asistencia del ecuatoriano Moisés Caicedo

Por el lado del Tottenham, Cristian “Cuti” Romero volvió a jugar tras la lesión muscular que sufrió durante la entrada en calor frente al Aston Villa hace dos semanas. Ingresó a los 15 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Kevin Danso. Su último partido había sido el amistoso que disputó con la selección argentina ante Venezuela el pasado 10 de octubre.

Con este resultado, Tottenham y Chelsea acumulan 17 puntos. Sin embargo, los Spurs se mantienen en la cuarta posición de la Premier League por mejor diferencia de gol, mientras que el Chelsea se ubica quinto.

Próximos partidos

El encuentro correspondió a la fecha 10 del campeonato inglés, donde ambos equipos buscan meterse en zona de clasificación a las copas europeas. En la próxima jornada, el Tottenham recibirá al Manchester United, mientras que el Chelsea recibirá al Wolverhampton en Stamford Bridge.