Chicho Serna respaldó a Gago y reveló detalles sobre la negociación por Paredes: «No vino porque…»

Mauricio Serna, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, respaldó el ciclo de Fernando Gago, a pesar que quedó eliminado en la fase 2 de la Libertadores. Además, se refirió a la situación de Carlos Palacios y explicó algunos por menores de la negociación con Roma por Leandro Paredes.

En relación a Carlos Palacios, Chicho aclaró la polémica por el faltazo al entrenamiento del pasado lunes. «Nos llamó cuando tuvo un incidente e inmediatamente nos lo comunicó. Como cualquier ser humano, puede tener un problema. Al otro día se presentó a trabajar. No habrá sanción económica porque es nuestro futbolista y le creemos«, afirmó, y se refirió a un posible castigo con suplencia: «Definirá el técnico si lo pone o no. Tiene 30 jugadores para elegir».

Luego el exvolante desmintió los rumores que hablaban sobre el fin de ciclo de Fernando Gago tras caer ante Alianza Lima en los penales y quedarse sin certámenes sudamericanos en 2025.

«Cuando se dice ‘se habló’, ustedes tienen que decir ‘nosotros los periodistas hablamos’. ¿Dónde está Fernando? Todos los titulares decían: «Se va Gago, hace la práctica, el Consejo lo está esperando» ¿Y cómo siguió todo?», comenzó, y agregó: «Actuamos de manera normal, por más que entendemos lo que genera el mundo Boca y lo que quieren hacer creer para afuera«.

Tras el duro revés, el DT xeneize alcanzó tres victorias al hilo, que se sumaron a las otras tres que había conseguido en el Apertura de la Liga Profesional. «Fernando tiene un contrato en vigencia, estamos felices con él. Está haciendo las cosas bien, el equipo mejoró notablemente y los resultados mejoraron muchísimo«, apuntó.

Para cerrar el tópico, Chicho concluyó: «Lo noté fuerte a Fernando. Estamos a gusto. Él es una persona muy ordenada y exigente. Me parece que va bien encaminado. Nos gusta para las exigencias que tiene esta camiseta».

Qué dijeron desde el Consejo de Fútbol de Boca sobre el caso Leandro Paredes

Una de las ilusiones que mantenía el mundo Boca era la de repatriar a Leandro Paredes, figura de la Roma y la Selección Argentina. Hubo conversaciones durante varias semanas, pero nunca terminaron de acordar las cuestiones económicas.

Según informó TyC Sports, la dirigencia le ofrecía ganar cerca del 70 por ciento de su salario en Italia, mientras que el mediocampista pretendía ser el mejor pago del plantel junto con Edinson Cavani.

«El presente de Leandro es buenísimo. Gran figura. ¿Quién no quiere tenerlo? No vino porque no siempre se hace lo que uno quiere que se haga. Se presentan muchos temas en el camino. Él y los jugadores que se han puesto la camiseta de Boca siempre están en nuestro radar», expresó Serna.

Si bien había dicho que «jamás dio a entender que volvía ahora» y que «tenía contrato vigente» en su club, luego renovado hasta junio de 2026, el propio Paredes declaró que «hizo todo lo posible para retornar» y que «la ventana más clara era enero», después de la victoria de la Albiceleste por 1-0 sobre Uruguay.

El oriundo de San Justo incluyó una cláusula exclusiva para el Xeneize en su nuevo vínculo, que indica que si llega una oferta de 3.500.000 euros a las oficinas de la Loba, la tienen que aceptar.