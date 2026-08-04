Luck Ra reveló por qué se separó de La Joaqui y negó que las hijas de la cantante hayan influido

Luego de que La Joaqui confirmara públicamente el final de su relación con Luck Ra, el cantante decidió contar su versión de los hechos y explicó que fue él quien tomó la decisión de ponerle fin al vínculo porque sentía que continuar solo iba a empeorar la situación.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la pareja mantuvo una relación de dos años marcada por constantes demostraciones de cariño y una fuerte exposición en redes sociales.

La separación fue anunciada por la cantante el pasado 29 de julio, a través de un comunicado en el que informó que la historia de amor había llegado a su fin. Poco después comenzaron a circular rumores sobre una supuesta tercera en discordia, que apuntaban a la bailarina Tuli Acosta, aunque la propia Joaqui desmintió cualquier versión de infidelidad.

La palabra de Luck Ra: «Ya no estaba el amor que había antes»

Mientras La Joaqui se mostró muy conmovida durante una transmisión en vivo y dejó en evidencia que todavía atravesaba el duelo por la ruptura, Ángel de Brito compartió en LAM los mensajes que intercambió con Luck Ra.

El conductor reveló que el músico aseguró estar recibiendo numerosos insultos en redes sociales desde que se conoció la separación.

“Confirmó que decidió terminar porque no quería que la relación empeore”, contó De Brito, antes de agregar: “Estaban bien, pero ya se daba cuenta de que no daba más de su parte”.

Qué dijo sobre la relación con las hijas de La Joaqui

Durante el intercambio con el periodista, Luck Ra también hizo referencia a las versiones que señalaban que la convivencia con las hijas de La Joaqui habría influido en la ruptura.

“Estaba un poco enojado con las cuestiones vinculadas a los hijos”, explicó De Brito al leer parte de la conversación.

Sin embargo, el cantante fue categórico al desmentir esa versión y aseguró que mantiene un gran vínculo con las niñas, de 8 y 10 años, fruto de una relación anterior de la artista.

“Con ellas tengo una relación hermosa”, afirmó.

Luck Ra negó una infidelidad y aseguró que fue una decisión personal

Finalmente, el intérprete explicó que el motivo de la separación no estuvo relacionado con terceros, sino con un desgaste de la relación.

“Me hice cargo y tomé la decisión de terminar porque ya no estaba el amor que había antes y no quería que el vínculo termine peor al estirarlo, aunque la quería”, sostuvo.

Y concluyó con un mensaje para quienes cuestionaron sus sentimientos hacia la cantante y sus hijas: “No hubo ningún problema. Obviamente, no la dejé por las hijas, amo a las nenas. Me duele que duden de que haya querido hacerla feliz”.