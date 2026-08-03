El contundente mensaje de Eduardo Coudet tras la derrota de River ante Rosario Central

No hubo conferencia de previa, algo que ya estaba decidido de antemano, pero sí un fuerte y contundente mensaje de Eduardo Coudet, técnico de River Plate, luego de la caída del Millonario ayer ante Rosario Central por 1 a 0.

El conjunto de Nuñez sufrió su tercera caída en fila en el Torneo Clausura Argentino 2026 y la cuarta contabilizando el traspié ante Aldosivi por Copa Argentina; un preocupante presente deportivo para los dirigidos por el Chacho, últimos en su zona sin unidades.

En medio de la crisis y con algunas versiones que hasta pusieron en duda la continuidad del cuerpo técnico, Coudet fue muy claro a través de sus redes sociales, con un posteo que habla por sí solo.

La foto que subió Coudet a su estado de Whatsapp.

«Los cagones no hacen historia», describe la fotografía que el Chacho publicó en su Whatsapp. La foto la cambió luego de dejar el Monumental anoche, tras otra dura caída que lo volvió a dejar en el eje de la tormenta. Toda una declaración en sí misma.

Cabe remarcar que tras el encuentro, el DT Millonario tuvo una charla con los jugadores y luego con el presidente Stéfano Di Carlo y recién después de esto llegó su mensaje. Previamente, Enzo Franchescoli, asesor deportivo del club, aseguró la continuidad del Chacho cuando abandonaba el Monumental.

River Plate atraviesa un momento muy delicado tras igualar la racha de cinco derrotas consecutivas por torneos de AFA. Eliminado también de la Copa Argentina, marcha último en la Zona B y 10° en la Tabla Anual, situación que pone a Coudet y el equipo en una delicada situación respecto a futuro.