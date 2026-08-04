El extravagante regalo del Colo Barco para su hija Gemma que se volvió viral: un pony rosa llamado «Maca»

Mientras disfruta de unos días de descanso en la Argentina tras su participación con la Selección Argentina en el Mundial 2026 y antes de comenzar una nueva etapa en el Chelsea, Valentín «Colo» Barco volvió a ser tendencia, aunque esta vez por un motivo completamente ajeno al fútbol.

El lateral sorprendió a su hija Gemma con un regalo muy especial: un pony llamado «Maca», que llamó la atención por un detalle poco habitual: parte de su pelaje estaba teñido de color rosa. El momento fue compartido en las redes sociales por su pareja, Yazmín Jaureguy, y rápidamente se viralizó.

Así fue la presentación de «Maca», el nuevo integrante de la familia

El video publicado por Jaureguy muestra a la influencer sosteniendo en brazos a la pequeña Gemma mientras conoce por primera vez al pony, que ya forma parte de la familia.

Junto a las imágenes escribió: «Bienvenida a la familia, Maca». Por su parte, Barco republicó el video en sus historias de Instagram y agregó: «¡Bienvenida, Maca! Te amamos, hija».

La publicación acumuló miles de reproducciones y comentarios en pocas horas. Mientras muchos usuarios destacaron el tierno gesto hacia la niña, otros centraron su atención en el llamativo aspecto del animal y debatieron sobre el hecho de que tuviera el pelaje teñido de rosa.

Del Mundial al Chelsea, uno de los mejores momentos de su carrera

El presente de Barco también atraviesa un gran momento desde lo deportivo. Luego de integrar el plantel de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el ex Boca disfruta de unas breves vacaciones en Buenos Aires antes de incorporarse oficialmente al Chelsea, que confirmó recientemente su fichaje tras su paso por el RC Strasbourg.

Durante su estadía en el país, el futbolista también recibió el cariño del público en distintas apariciones. Fue homenajeado en el Circo Rodas y, días después, fue ovacionado durante una función teatral protagonizada por Guillermo Francella, quien lo saludó desde el escenario como uno de los integrantes de la Selección que disputó el Mundial.

El pony rosa dividió opiniones en las redes

Aunque el video tenía como objetivo mostrar un momento familiar, el detalle del pelaje rosa de «Maca» terminó convirtiéndose en el centro de la conversación.

Las imágenes generaron una fuerte repercusión en redes sociales, donde algunos usuarios celebraron el original regalo para Gemma, mientras que otros cuestionaron la decisión de teñir el pelo del pony. Más allá de las opiniones encontradas, la publicación se volvió viral y volvió a colocar al Colo Barco entre los temas más comentados del día.