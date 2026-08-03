¡El sueño del pibe! Con 17 años, Thiago Aguirre marcó su primer gol y le dio el triunfo a Vélez sobre Independiente

El choque de invictos del Grupo A del Torneo Clausura fue para Vélez Sarsfield. El Fortín se impuso por 1 a 0 sobre Independiente en el José Amalfitani, en la continuidad de la tercera fecha; éxito que le permite mantener el liderazgo con puntaje perfecto.

El único tanto del encuentro lo marcó el juvenil Thiago Aguirre, de apenas 17 años, que ingresó en el complemento y tuvo su bautismo con la red en el segundo encuentro que disputa con la camiseta del Fortín en la Primera División del fútbol argentino.

El partido tuvo un trámite parejo en el comienzo, con el conjunto de Avellaneda bien plantado y dominando el juego de la mano de Montiel y Abaldo. No obstante, el primer aviso de peligro (de lo más concreto del primer tiempo) llegó por parte del local, con un remate del chileno Valdés que pasó cerca del arco de Rey.

Los digiridos por el mellizo Barros Schelotto, salieron decididos en el segundo tiempo y de entrada encontraron mal parado a los de Avellaneda, dirigidos por Gustavo Quinteros, aunque Valdés no supo finalizar bien el contragolpe.

¡UN GOL MADE IN LA FÁBRICA! Gran centro de García para que Thiago Aguirre meta el cabezazo y convierta su primer gol en su segundo partido en el Fortín. Vélez le gana 1-0 a Independiente.



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Enseguida, el Rojo recobró protagonismo a partir de un mejor juego asociado, aunque sin dañar en la estocada final. Fue allí cuando el mellizo movió el banco y mandó a cancha al pibe Aguirre, de 17 años, jugador de la cantera.

Y ese cambio traería la victoria. A los 17 minutos, el lateral García maniobró bien por la banda derecha y su centro fue cabeceado certeramente por Thiago Aguirre, que así se anotó su primer tanto en el fútbol argentino.

«En gol pensé en todos los años que estuve acá y lo mucho que la luché. También me acordé de mi familia, casi me largo a llorar pero soy un poco duro. Muy feliz por cómo se dio todo», expresó el pibe post partido.

En la próxima fecha, Vélez Sarsfield visitará el sábado a Boca Juniors, desde las 19:15. Mientras que Independiente recibirá en su estadio a Platense, también el sábado, aunque a las 21:30 hs.