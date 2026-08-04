La Joaqui habló de su separación de Luck Ra y fue contundente: «No quiero conocer a nadie»

A pocos días de confirmar el final de su relación con Luck Ra, La Joaqui rompió el silencio sobre cómo atraviesa este momento personal y confesó que todavía está procesando el duelo por la ruptura. La cantante aseguró que no está preparada para volver a enamorarse y pidió que cesen los ataques contra su expareja.

En diálogo con Infama (América TV), la artista habló con sinceridad sobre el difícil proceso que atraviesa tras poner fin a una relación de dos años.

“El amor es un duelo, pero no es una recuperación. Es aceptar que se acaba una etapa y que empieza otra”, reflexionó.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, fue la propia cantante quien confirmó la separación a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

La terapia, una herramienta para atravesar el duelo

La Joaqui también contó que recibe acompañamiento psicológico para afrontar este momento y poder expresar sus emociones sin caer en reproches o acusaciones.

“Es un gesto lógico a una persona de mi edad. Yo ya estoy en mi tercera década, soy una señora. Y sé que cuando uno está triste tiende a ser injusto y cruel. Entonces quiero no ser esa clase de persona, quiero ser amable y hablar desde el amor siempre, porque nadie tiene la culpa de cómo yo me sienta”, explicó.

Pidió que dejen de atacar a Luck Ra

La cantante también se refirió a los comentarios que circulan en redes sociales, donde muchos usuarios apuntaron contra Luck Ra y alimentaron versiones sobre una supuesta infidelidad o terceros en discordia.

Lejos de esas especulaciones, pidió que cesen las críticas hacia el cantante cordobés.

“No tengo nada malo para decir de Facu. De hecho, me encantaría que le dejen de decir cosas feas, porque es la persona con la que compartí dos años, con la que idealicé un futuro entero”, expresó.

Además, sostuvo que le parece injusto que su expareja sea cuestionada por haber tomado la decisión de terminar la relación.

“Él ya está tomando una decisión para su vida, para ser feliz. Y es justo que cada uno sea feliz como necesita”, afirmó.

«No quiero conocer a nadie»

Consultada sobre la posibilidad de iniciar una nueva relación en el corto plazo, La Joaqui fue contundente y aseguró que todavía no está lista para abrirle la puerta a un nuevo amor.

“No quiero conocer a nadie. Quiero ser respetuosa con el amor que siento, por más que hoy en día no elijamos que ese amor continúe. Yo siento un amor genuino y sincero y voy a seguir siendo leal y fiel a mis sentimientos”, concluyó.