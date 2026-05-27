La licitación Alma SADI superó todas las expectativas y recibió 235 ofertas

La iniciativa apunta a reforzar el sistema eléctrico en nodos críticos del interior y mejorar la respuesta ante los picos de demanda durante el verano. Foto gentileza.

El Gobierno Nacional realizó la apertura de los sobres técnicos de la convocatoria abierta nacional e internacional para incorporar centrales de almacenamiento de energía eléctrica en baterías en nodos críticos del NOA, NEA, Centro, Litoral, Cuyo y Buenos Aires (sin AMBA). Esta iniciativa permitirá fortalecer la confiabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y reducir interrupciones del servicio, especialmente durante picos de demanda.

La licitación nacional e internacional AlmaSADI para incorporar almacenamiento de energía mediante baterías despertó un interés muy superior al esperado y se convirtió en una de las convocatorias energéticas más relevantes de los últimos años.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, destacó los resultados de la apertura de ofertas y aseguró que la convocatoria fue “un éxito absoluto”.

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Un éxito absoluto resultó la licitación de baterías para almacenamiento de energía que realizó Cammesa por instrucción de la Secretaría de Energía de la Nación.

Se presentaron 235 proyectos por 8.335 MW, más de 10 veces la potencia de almacenamiento que se licitó de… — totocaputo (@LuisCaputoAR) May 27, 2026

La compulsa, impulsada por la Secretaría de Energía conducida por María Tettamanti y administrada por CAMMESA, busca sumar sistemas BESS (Battery Energy Storage Systems) para reforzar el Sistema Argentino de Interconexión (SADI) en zonas críticas del interior del país.

Según sostuvo Caputo, la iniciativa permitirá “mejorar la confiabilidad de la red y dar respuesta a los picos de consumo, sobre todo en el verano”. El ministro vinculó además esta licitación con la experiencia previa de AlmaGBA, realizada el año pasado para el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La apertura de sobres se realizó este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires, en el marco de una convocatoria que inicialmente apuntaba a incorporar 700 MW de potencia de almacenamiento, aunque el volumen de ofertas terminó multiplicando ampliamente ese objetivo.

En este marco, se presentaron 235 proyectos de 37 empresas, por un total de 8.335 MW, un 12 veces más (+1.090%) que los 700 MW que se habían establecido como potencia objetivo en la licitación. Este resultado muestra el fuerte interés del sector privado por invertir en infraestructura energética en la Argentina, y refleja la confianza en los lineamientos definidos para el desarrollo del sector.

Luego de recibidas las ofertas por parte de CAMMESA, se realizará la evaluación de las mismas y el 16 de junio, se publicarán los resultados, previo a la apertura de las ofertas económicas, prevista para el 24 del mismo mes. Se espera que los primeros días de julio, se realice la adjudicación de las ofertas, que en esta primera etapa tendrían una inversión estimada de 700 millones de dólares, teniendo en cuenta el objetivo de 700 MW.

El almacenamiento con baterías de última generación permite responder rápidamente ante variaciones de demanda, aportar flexibilidad al despacho y sumar reservas para operar con mayor seguridad, reduciendo la probabilidad de cortes y mejorando la calidad del servicio.

La medida se apoya en el antecedente de Almacenamiento en Gran Buenos Aires (ALMA-GBA), la primera iniciativa de almacenamiento a gran escala en Argentina. En ese proceso, el Gobierno Nacional adjudicó 713 MW de almacenamiento en nodos críticos del AMBA, superando en más del 40% el objetivo inicial, con una inversión estimada superior a USD 540 millones. Actualmente se están realizando las obras necesarias para su puesta en marcha.

El proyecto representa además un cambio tecnológico importante para el sistema eléctrico argentino. Si bien las baterías de almacenamiento ya se utilizan en distintos países, habitualmente se aplican para estabilizar tensión y frecuencia. En el caso argentino, el objetivo central es utilizarlas como respaldo de potencia durante momentos de máxima exigencia del sistema.

Entre las empresas que manifestaron interés en participar de AlmaSADI aparecen Central Puerto, Coral Energía, Sullair, Aluar y Edison Energía, que recientemente creó una división específica para proyectos de baterías. También la Empresa Provincial de Energía de Córdoba impulsó una convocatoria para proyectos de hasta 100 MW bajo el paraguas de la provincia para participar en AlmaSADI.