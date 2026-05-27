Un trabajador murió en una sala técnica de Aeroparque y analizan las causas

Un trabajador murió este miércoles tras un accidente ocurrido en una zona técnica del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, mientras otro operario involucrado permanecía fuera de peligro, según informaron medios nacionales y fuentes vinculadas al aeropuerto.

Muerte en Aeroparque: investigan un accidente durante tareas de mantenimiento

El hecho se produjo en un sector cercano al control de acceso ubicado en el primer piso de la terminal aérea, en un área restringida al personal autorizado.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, el episodio ocurrió dentro de una sala técnica donde dos trabajadores terciarizados realizaban tareas de mantenimiento sobre un tubo de gas. Por motivos que todavía eran materia de investigación, uno de los operarios falleció en el lugar, mientras que el segundo empleado recibió asistencia y se encontraba fuera de peligro.

Las primeras versiones descartaron una explosión dentro de las instalaciones, aunque todavía no se había determinado qué provocó la muerte del trabajador. Personal de emergencias y autoridades aeroportuarias intervinieron rápidamente en el sector afectado para asegurar la zona y avanzar con las pericias correspondientes.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que el incidente se produjo en un espacio operativo al que los pasajeros no tienen acceso, pese a estar ubicado dentro de una zona pública de la terminal. Las tareas de mantenimiento eran llevadas adelante por empleados de una empresa contratista que prestaba servicios técnicos en el aeropuerto.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron oficialmente la identidad de la víctima ni detalles sobre las circunstancias exactas del accidente. La investigación buscará establecer si existieron fallas técnicas, problemas en los protocolos de seguridad o alguna situación vinculada con la manipulación del sistema de gas.