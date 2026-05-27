Generó intenso humo por una quema prohibida de residuos y fue multado en Cutral Co

La noche del martes el sector sur de Cutral Co y de Plaza Huincul se registró una densa capa de humo en el aire. En la zona más cercana al barrio semirrural de Monte Hermoso fue más intenso y los vecinos hicieron el reclamo ante el municipio. Este miércoles, se concretó un operativo donde se constató que en un predio del club hípico se había hecho una quema no autorizada de aserrín y guano de caballos. La comuna multó al autor del incendio.

Aunque la presencia de humo comenzó a hacerse más notoria y perceptible el martes, había comenzado hace dos días atrás y eso hizo que los reclamos al municipio cutralquense se multiplicaron. Esta miércoles, desde la secretaría de Control Urbano se concurrió al lugar donde se estimó que provenía el incendio.

El personal llegó hasta un sector del club hípico, en las calles Baka y Zani de Monte Hermoso, donde corroboró que se había producido un incendio. Los inspectores que constataron que había una «quema indiscriminada y no autorizada de aserrín y guano de caballo en el lugar», según se informó oficialmente desde el municipio.

A partir de comprobar lo ocurrido se infraccionó al vecino Néstor Almendra con una contravención. Se le atribuyó haber incumplido el artículo 57° de la ordenanza N° 2379, que fija la prohibición de «quema de residuos, basuras sólidas y o combustibles no residuales a cielo abierto». Le corresponde una multa que puede ir de 15 a 50 puntos, según lo interprete la justicia municipal de Faltas cuando llegue el expediente.

Una vez más, el municipio cutralquense recordó que este tipo de prácticas constituye «una infracción y son causal de multa, además de generar contaminación ambiental y riesgos para la salud pública, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes».

Finalmente, desde el área interviniente se recordó la colaboración de la población que colabora con el cuidado del ambiente y ante la advertencia de este tipo de situaciones pueden efectuar las denuncias correspondientes.