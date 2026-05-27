Crimen de la mujer embarazada en Chubut: la fuerte amenaza de su pareja desde el hospital

El sobreviviente de la balacera ocurrida en Comodoro Rivadavia el martes 19 de mayo, Luis Uribe, lanzó una fuerte amenaza contra los autores del crimen de su pareja, Mariana Calfuquir, quien estaba embarazada. Uribe, señalado como el presunto objetivo del ataque, publicó mensajes intimidatorios desde el Hospital Regional de la ciudad petrolera, donde permanece internado.

El caso es investigado como un presunto ajuste vinculado a disputas entre bandas. Según publicaron medios locales, los investigadores analizan una pelea por dinero proveniente de un robo como posible origen del ataque.

Qué dijo la pareja de la mujer asesinada en un ajuste de cuentas en Comodoro Rivadavia

Desde su cama en el hospital, Uribe publicó mensajes en Facebook con amenazas explícitas contra los autores del crimen. “Yo no hago denuncia, agárrense bien que les voy a extinguir a toda su familia”, escribió.

En otra publicación, agregó: “Manga de antis, me mataron a mi señora y a mi hijo. Ahora, ajo y agua”. Luego compartió una imagen desde la sala de internación, donde se lo observa herido. Allí escribió: “Así me dejaron, pero ustedes se van para el cajón y los re pago. Por mi familia mato y muero”.

Calfuquir tenía 33 años, allegados aseguraron que no tenía antecedentes penales.

Uribe, de 30 años, además se reivindicó como delincuente y aseguró que no colaborará con la Policía. “Siempre voy a ser bandido, ladrón y asesino con los que se la mandaron, jamás vigilante”, sostuvo en otro de los mensajes.

La hipótesis sobre el crimen de Mariana Calfuquir en Comodoro Rivadavia

La principal hipótesis de la investigación apunta a un conflicto por dinero robado. Según reconstruyeron fuentes citadas por medios locales, Uribe habría ido a reclamar parte de un botín a uno de los sospechosos del ataque.

De acuerdo con esa teoría, el hombre señalado como autor de los disparos respondió al reclamo diciendo: “Acá tenés tu parte”, antes de dispararle a Calfuquir en la cabeza mientras estaba dentro del vehículo.

Demoraron a los principales sospechosos del crimen. Foto: gentileza.

Siempre según la reconstrucción que manejan los investigadores, Uribe reaccionó sorprendido y alcanzó a decir: “Pará, ¿por qué la mataste? Dejame ir”. Después habría recibido otro disparo en el abdomen antes de escapar del lugar.

Pese a las heridas, el hombre condujo hasta la Comisaría Séptima del barrio Abásolo para pedir ayuda. Los policías confirmaron que la mujer ya estaba muerta y Uribe fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de la ciudad.

Dos demorados y allanamientos por el crimen en Comodoro Rivadavia

En las últimas horas, efectivos de la División de Investigaciones de Chubut realizaron allanamientos en los barrios Máximo Abásolo y San Cayetano. Durante el operativo fueron demorados dos hombres de 34 y 31 años, señalados como los principales sospechosos del ataque.

Según informó la Policía, durante los procedimientos también se secuestraron prendas de vestir y otros elementos considerados de interés para la causa que investiga el homicidio de Calfuquir.

La investigación está encabezada por el fiscal general Ariel Corredera y cuenta con intervención de la jueza penal Daniela Arcuri. Los sospechosos quedaron alojados en distintas dependencias policiales de Comodoro Rivadavia mientras esperan la audiencia de control de detención.