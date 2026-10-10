Cipolletti recibe a Alvarado en La Visera por la ida de las semifinales del Federal A

Cipolletti será local ante Alvarado este domingo desde las 15:30 por la ida de la semifinal del Federal A. (Foto: Archivo/Oscar Livera)

Después de la histórica goleada por 6-1 ante Sol de América de Formosa en La Visera de Cemento y en una campaña que ilusiona, Cipolletti vuelve a jugar este domingo como local ante Alvarado por la semifinal de ida del Federal A. El encuentro comenzará a las 15:30 y se espera el mejor marco de público de los últimos años.

El partido contará con el arbitraje del cordobés Fernando Rekers, un juez con varios antecedentes polémicos en la categoría.

La ventaja deportiva favorece a los marplatenses, que cerrarán la serie en el José María Minella el próximo domingo. De esta manera, el Albinegro necesita ganar el global para avanzar a la final por el ascenso.

Con este panorama, a Cipolletti solo le sirve un triunfo y, en lo posible, por más de un gol de diferencia. No parece una tarea sencilla, pero la gran producción ofensiva ante Sol de América, con cuatro goles en el primer tiempo, alimenta la ilusión.

El Albinegro ya le ganó a Alvarado en esta temporada. Fue el mes pasado, por la Zona Campeonato. Con un gol de cabeza de Nicolás Peralta, consiguió un triunfo por 1-0 que resultó clave para la clasificación a cuartos de final.

Para el duelo de hoy, el DT Fabián Enríquez podrá contar nuevamente con Nicolás Trejo, quien cumplió la fecha de suspensión por la expulsión en Formosa.

Más allá de esa vuelta, el equipo tuvo un gran rendimiento con la línea de tres defensores, integrada por Yago Piro, Cristian González y Víctor Manchafico, y con Andrés Almirón y Nehuén García liberados por las bandas. Por el nivel mostrado en el último encuentro, es probable que el entrenador mantenga la formación.

La otra semifinal por el ascenso tendrá como protagonistas a Olimpo y San Martín de Formosa, que se enfrentarán desde las 16 en el estadio Roberto Carminatti de Bahía Blanca. La ventaja deportiva es para el conjunto formoseño, que definirá la serie como local el próximo domingo.

Probables formaciones y datos del partido

Cipolletti: Facundo Crespo; Yago Piro, Cristián González, Victor Manchafico; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Leandro Vella, Gonzalo Lucero, Nehuén García; Nicolás Peralta, Federico Acevedo. DT: Fabián Enriquéz

Alvarado: Emanuel Bilbao; Lucas Chiozza, Tomás Fernández, Facundo Centurión, Cristian Gorgerino; Matías Mansilla, Tomás Federico, Ariel Castellano, Santiago Gutiérrez; Matías Pérez, Germán Cervera. DT: Pablo Martel.

Hora: 15:30

Estadio: La Visera de Cemento.

Árbitro: Fernando Rekers

Transmisión: LPF Play.