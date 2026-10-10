Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz para este domingo 11 de octubre en Neuquén
Las interrupción responde a una adecuación de la infraestructura solicitada por el Municipio por la obra en Avenida Mosconi. Mirá el detalle con los horarios y zonas afectadas.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este domingo 11 de octubre.
Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios con anticipación para evitar inconvenientes durante los trabajos de mantenimiento.
Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 11 de octubre
CALF indicó que el corte programado para este domingo serán de la siguiente forma:
|Horario JPG
|Zona Afectada JPG
|Motivo del Trabajo JPG
|06:00 a 14:00
|Desde Lainez hasta Tierra del Fuego entre Mitre/Sarmiento hasta J.J Lastra/Perticone. Zona Aledaña a Avenida Olascoaga entre Ricchieri y Perticone.
|Adecuación de la infraestructura solicitada por el Municipio por obra en Avenida Mosconi
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