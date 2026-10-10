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Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz para este domingo 11 de octubre en Neuquén

Las interrupción responde a una adecuación de la infraestructura solicitada por el Municipio por la obra en Avenida Mosconi. Mirá el detalle con los horarios y zonas afectadas.

Redacción

Por Redacción

CALF realizará cortes programados de energía.

CALF realizará cortes programados de energía.

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este domingo 11 de octubre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios con anticipación para evitar inconvenientes durante los trabajos de mantenimiento.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 11 de octubre

CALF indicó que el corte programado para este domingo serán de la siguiente forma:

Horario JPGZona Afectada JPGMotivo del Trabajo JPG
06:00 a 14:00Desde Lainez hasta Tierra del Fuego entre Mitre/Sarmiento hasta J.J Lastra/Perticone. Zona Aledaña a Avenida Olascoaga entre Ricchieri y Perticone.Adecuación de la infraestructura solicitada por el Municipio por obra en Avenida Mosconi


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La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este domingo 11 de octubre.

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