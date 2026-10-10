Servicio a la comunidad: CALF anunció un corte de luz para este domingo 11 de octubre en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) anunció un corte programado de energía eléctrica que afectarán a distintos sectores de la capital provincial este domingo 11 de octubre.

Desde la entidad solicitaron a los usuarios tomar los recaudos necesarios con anticipación para evitar inconvenientes durante los trabajos de mantenimiento.

Cortes de luz programados en Neuquén: zona y horario afectado el 11 de octubre

CALF indicó que el corte programado para este domingo serán de la siguiente forma: