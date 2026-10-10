Inflación: cuándo se conocen los datos de septiembre de Neuquén, Río Negro y Nación y qué se espera para lo que resta de 2026

Luego de que la inflación de agosto se ubicara en el 1,7%, las consultoras privadas anticipan una leve aceleración para septiembre. Estas cifras generan expectativa, especialmente tras conocerse que el índice en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) alcanzó el 1,8%, un dato que suele actuar como un anticipo de la cifra nacional que difundirá el Indec.

El reporte del organismo estadístico de CABA indicó que la variación de septiembre respondió fundamentalmente a las subas en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Educación. Por este motivo, el foco de atención a nivel nacional también estará puesto en estos rubros.

IPC de septiembre 2026: la fecha clave para conocer la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

De acuerdo con el calendario oficial del Instituto, el informe técnico sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre de 2026 -que refleja el promedio de los hogares de todo el país- se publicará el próximo martes 13 de octubre.

Respecto de las mediciones provinciales, tanto la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén como su par de Río Negro darán a conocer sus reportes el mismo día.

El primer dato regional en salir a la luz será el de Río Negro, que suele difundirse al mediodía (12:00). En tanto, la cifra de Neuquén se revelará hacia las 16:00, de manera simultánea con la publicación del informe nacional.

Inflación de septiembre y expectativas por el cierre de año: las proyecciones

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), también trazó un panorama sobre la evolución del índice de precios para los próximos meses. De acuerdo con la mediana de las estimaciones privadas, la variación de precios para septiembre se ubicó en el 1,9%, lo que representa un incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto del mes anterior.

Como antecedente directo, el índice de precios al consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) registró un 1,8% en el noveno mes del año, mostrando una aceleración de 0,1 puntos porcentuales en comparación con agosto.

Según los datos recopilados por el BCRA, las proyecciones del sector privado anticipan un sendero de desaceleración parcial, situando la inflación en un 1,7% para octubre, 1,6% para noviembre, 1,8% para diciembre, 1,6% en enero y febrero de 2027, y 1,7% en marzo de 2027. De cumplirse estas previsiones, la variación mensual de precios se mantendría en un rango de entre 1,6% y 1,9% durante dicho período.

Respecto a los factores determinantes para el cierre del año, la consultora Analytica prevé una inflación superior al 1,5% para el último trimestre, atribuida a factores dinámicos como el costo de la energía a nivel internacional y componentes internos.

Por su parte, Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, en diálogo con Infobae indicó que, si bien se mantiene la tendencia a la baja, el ritmo de desaceleración dependerá de la evolución de precios estacionales -como frutas y verduras- y del comportamiento del rubro cárnico durante las próximas semanas.

En declaraciones recogidas por Infobae, Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), analizó las proyecciones del REM en relación con el proyecto de Presupuesto 2027. La propuesta oficial contempla una pauta de inflación anual del 18%, lo que equivale a un promedio mensual implícito cercano al 1,4%.

Letcher contrapuso esta cifra con los estimadores del REM, que proyectan valores superiores a dicho promedio para el período analizado. En ese contexto, puntualizó que la dinámica de precios actual responde no solo a la política monetaria, sino también a la evolución de las tarifas de servicios públicos, los combustibles y los esquemas de formación de precios basados en costos y márgenes operativos.