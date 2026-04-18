Federal A: Cipolletti venció 2-1 al León y consiguió su primer triunfo de visitante en Rincón

Miguel controla el balón para Rincón ante la marca de un rival. (Foto Prensa Deportivo Rincón)

Por la quinta fecha del Federal A, Cipolletti derrotó a Deportivo Rincón por 2 a 1 en condición de visitante. Los goles del Albinegro llegaron a los 5 minutos del primer tiempo por intermedio de Maximiliano López y a los 27 por el mismo delantero, que sumó el segundo tanto en su cuenta personal.

El descuento para el local llegó a través del delantero colombiano Cristian Canga cuando se jugaban 42 minutos de la primera parte.

El partido se juega en el renovado predio del camping Elías Moisés Gómez del club Deportivo Rincón. El árbitro del encuentro será el bahiense Fernando Omar Marcos.

El León volvió a su cancha histórica en su debut como local de hace dos semanas, cuando venció a Argentino de Monte Maíz. Será la primera vez que enfrente al Albinegro en este escenario.

Cipo nunca le pudo ganar a Rincón en Neuquén y solo pudo sumar en una de sus cuatro visitas. Tampoco le pudo convertir goles ya que fueron tres 1-0 para el León y un empate 0-0. Sí lo pudo derrotar las dos veces que jugaron en La Visera.

El Albinegro no podrá contar con Víctor Manchafico y Brandón Obregón, expulsados en el empate de la fecha pasada ante Costa Brava. Tampoco podrá estar Nicolás Peralta, desgarrado. A su vez, llegan entre algodones y están en duda Gonzalo Lucero y Andrés Almirón.

Juan Cruz Huichulef y Claudio Mosca, que todavía no han sido titulares, serían los reemplazantes de los dos suspendidos.