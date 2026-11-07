Cipolletti visita a Juventud Antoniana y empieza el camino de la revancha, rumbo al ascenso

Cipolletti hace borrón y cuenta nueva, y empieza el otro camino hacia el ascenso. Es el más largo, pero la chance de pelear está y deberá dejar la piel para cumplir con el objetivo. Juventud Antoniana, en Salta, será el primer paso y este domingo se jugarán los primeros 90 minutos de una serie que tendrá su definición, el próximo domingo, en La Visera de Cemento. La acción en el Fray Honorato Pistoia de la capital salteña se pondrá en marcha a las 17, con el control de Lucas Cavallero.

Los equipos se conocen y el Albinegro ganó con autoridad (2-0) durante la segunda fase del certamen, en el mismo escenario, pero el equipo del norte se recuperó y viene en alza. Es un gigante de la categoría y habrá que tomarlo como tal.

Luego de perder la final por el primer ascenso ante San Martín de Formosa, Cipolletti quedó con el 1 y eso le permitirá definir la llave en casa y con ventaja deportiva. De todos modos, el plantel y el cuerpo técnico tienen la meta de empezar a definir la serie hoy. Especular sería un error.

Bajas que complican

A la ausencia de Andrés Almirón, se sumó otra muy importante. Tampoco estará Gonzalo Lucero y esto obligará a Fabián Enriquez a mover piezas en esa zona media que es clave. Los once están bajo siete llaves y se conocerán instantes antes del comienzo del partido.

Antoniana, por su parte, apostará por un equipo similar al que jugó los 180 minutos con Sol de América de Formosa. Ganó 3-0 en casa, perdió 2-0 de visitante y se metió en el top 8. Así, se ganó la confianza de su gente y seguramente habrá un gran marco para meterle presión a Cipo.

El otro cruce de mañana será Sarmiento de La Banda vs. Alvarado, a las 18; y el jueves jugarán Kimberley-Olimpo. En el adelanto de hoy, Douglas venció 1-0 a Gimansia de Chivilcoy, que será local en el desquite.