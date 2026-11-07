Franco Colapinto habló con RÍO NEGRO tras clasificar en Brasil: «Si anduvo bien en seco, tenemos que lograr que funcione en mojado»

Condiciones complejas y un auto que, según el protagonista, no ayudó en términos competitivos. En ese contexto, Franco Colapinto intentó ingeniárselas para cumplir un buen papel en la prueba de clasificación del Gran Premio de Brasil y poder llegar lo más lejos posible.

Pero la intensa lluvia que azotó el circuito de Interlagos no cayó bien en el A526 del pilarense, que giró una y otra vez intentando mejorar su registro y avanzar a la siguiente instancia.

Lamentablemente ello no sucedió y el argentino clasificó 17°, quedando fuera en la Q1. Pero dos penalidades, las de Max Verstappen (larga último) y Lewis Hamilton (10 puestos), le aseguró el 15° cajón para la carrera de mañana.

Concluida su labor sabatina en el «José Carlos Pace», Franco habló con el Diario Río Negro, y con los medios gráficos presentes en el corralito de prensa, y no ocultó su frustración por no poder ser competitivo en suelo húmedo a la hora de clasificar.

El argentino no pudo pasar el primer corte, en una sesión marcada por la lluvia y las complicaciones de tránsito.

“Al principio de la sesión, el piso estaba realmente muy complicado; el auto patinaba por todos lados y haciendo mucho ‘acuaplaning’. No teníamos el ritmo para pasar a Q2, nos costó mucho rendir bien las gomas de lluvia extrema y poder encontrar el grip. A mitad de curva le perdía el control y no traccionaba”, empezó contando.

Y prosiguió: “Fueron un par de cosas que, en su conjunto, no salieron como esperábamos. Hay que entender el por qué y esperar que, con gomas intermedias de lluvia, podamos andar mejor. Nos faltó competitividad en relación con los otros equipos. Intenté empujar hasta el final, pero sobrecalentaron las gomas y fue peor”.

Más allá del paso en falso bajo el agua, Franco cree que, de repetirse este escenario mañana (lo cual es muy probable considerando que el pronóstico indica más y más lluvia), el rendimiento del Alpine, siempre y cuando se solucionen algunas cosas, puede ser prometedor.

“Creo que sí, que la lluvia nos puede ayudar a ser más competitivos. Mirando al pronóstico, parece que las condiciones serán parecidas a las de hoy, tal vez con un poco menos de lluvia. Ojalá que se pueda usar la intermedia y rendir mejor que hoy”, aventuró.

Esa presunción se cumplirá en la medida que esta noche, junto a los ingenieros y el resto del equipo, se encuentren las soluciones a los problemas citados anteriormente. Será una largada jornada fuera de pista para Franco y los suyos.

“Tenemos mucho que entender, fue la primera vez que usamos estas gomas (lluvia extrema) con estos autos y hay mucho por mejorar. Nos faltó ritmo y tenemos que apuntar a eso. Si anduvo bien en seco, tenemos que tratar que ande en mojado. Es difícil con lluvia comprender las cosas, pero trabajaremos a la noche con el equipo”, concluyó.