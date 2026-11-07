Decomisaron tres corderos faenados durante un control sobre la Ruta Provincial 6 en Paso Córdoba

Un cargamento de carne ovina que era transportado sin habilitación sanitaria ni cadena de frío fue decomisado e incinerado este viernes por la tarde, durante un operativo de control vehicular realizado sobre la Ruta Provincial 6.

El procedimiento estuvo a cargo del personal del Destacamento de Seguridad Vial de Paso Córdoba, a la altura del kilómetro 121. Allí, los efectivos detuvieron una camioneta Toyota Hilux para identificar el vehículo y a su conductor.

Al ser consultado, el automovilista manifestó que llevaba un cordero dentro de una conservadora ubicada en la caja de la camioneta. Sin embargo, durante la inspección, los policías encontraron otras dos bolsas en los asientos traseros del habitáculo, que contenían dos corderos más.

Los tres animales faenados no tenían señal ni sello de habilitación del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Además, eran trasladados en un vehículo que no estaba habilitado para el transporte de alimentos.

Ante la infracción a la Ley Provincial 2534 de control bromatológico y sanitario, las autoridades labraron las actas correspondientes y dispusieron el decomiso y la incineración de toda la carne.