Los sueldos de los pilotos de la Fórmula 1: la abismal diferencia entre Colapinto y los demás

Franco Colapinto está en el último escalón de los salarios de la Fórmula 1.

La Fórmula 1 publicó los salarios de los pilotos y quedó marcada la gran diferencia que existe entre los de mayor trayectoria y Franco Colapinto.

El relevamiento que dio a conocer el sitio RacingNews365 tiene en cuenta el sueldo base anual, sin incluir acuerdos comerciales y de sponsors de cada uno.

El argentino percibe uno de los salarios más bajos en un valor que ronda entre los 500 mil dólares y el millón. El otro que está en el último escalón es Arvid Lindblad, que debutará esta temporada en Racing Bulls.

Más allá de que ya corrió 26 carreras en la F1, esta será la primera temporada que Colapinto arranque de cero en la categoría. En 2024 reemplazó a Logan Sargeant en Williams y el 2025 lo hizo por Jack Doohan en Alpine.

En el caso de Lindblad, de apenas 18 años, será su primera oportunidad en RB luego de que Isack Hadjar fuera promovido como compañero de Max Vertsappen en Red Bull.

En el millón de dólares por año están Oliver Bearman y Liam Lawson mientras que Gabriel Bortoloteto y Kimi Antonelli perciben dos.

El que más gana es Verstappen con 70 millones de dólares anuales seguido por Lewis Hamilton con 60M. Bastante más atrás, se ubican George Russell y Charles Lecrerc con 34M cada uno.

Lando Norris, último campeón, cobra 30M y su compañero de McLaren, Oscar Piastri, 13M. En el medio está Fernando Alonso con 20M.

La lista completa de los sueldos de la Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull Racing): 70 millones de dólares

Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares

George Russell (Mercedes): 34 millones de dólares

Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares

Lando Norris (McLaren): 30 millones de dólares

Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares

Oscar Piastri (McLaren): 13 millones de dólares

Carlos Sainz (Williams): 13 millones de dólares

Alex Albon (Williams): 12 millones de dólares

Pierre Gasly (Alpine): 12 millones de dólares

Lance Stroll (Aston Martin): 12 millones de dólares

Checo Pérez (Cadillac): 8 millones de dólares

Nico Hülkenberg (Audi): 7 millones de dólares

Esteban Ocon (Haas): 7 millones de dólares

Valtteri Bottas (Cadillac): 5 millones de dólares

Isack Hadjar (Red Bull Racing): 5 millones de dólares

Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares

Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones de dólares

Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón de dólares

Oliver Bearman (Haas): 1 millón de dólares

Franco Colapinto (Alpine): entre 500.000 y 1 millón de dólares

Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500.000 y 1 millón de dólares