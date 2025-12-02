Colapinto cierra la temporada y el GP de Abu Dhabi define al campeón: hora y TV

Este viernes a las 6:30 (hora argentina) comienza la primera práctica libre de la última fecha del Campeonato Mundial de Automovilismo. Franco Colapinto cerrará su temporada con un A525 que llega con lo justo, mientras que el equipo francés ya tiene la cabeza puesta en 2026.

Lo más atractivo del fin de semana será la pelea por el título. En la 24ª fecha, tres pilotos llegan con chances de campeonar: Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. Hace unas jornadas parecía imposible que se le escapara el campeonato a Norris, pero la descalificación de los McLaren en Las Vegas y el gran desempeño de Verstappen en Qatar (ganó, y el británico terminó cuarto) reabrieron la lucha.

¿Qué necesita cada piloto para ser campeón?

Norris lidera la tabla con 408 puntos, seguido por Verstappen con 396 y por Piastri con 392. Con este escenario, estas son las posibilidades de cada piloto:

Lando Norris : será campeón si termina P1, P2 o P3 .

: será campeón si termina . Max Verstappen : se consagrará por quinta vez consecutiva si gana y Norris termina fuera del podio (P4 o peor).

: se consagrará por quinta vez consecutiva si y Norris termina (P4 o peor). Oscar Piastri: necesita ganar y que Norris sea P6 o peor.

Cronógrama y circuito en Abu Dhabi

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 6:30 (Argentina)

(Argentina) Práctica Libre 2: 10:00 (Argentina)

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 7:30 (Argentina)

(Argentina) Clasificación: 11:00 (Argentina)

Domingo 7 de diciembre

Carrera (58 vueltas): 10:00 (Argentina)

TV: Disney+ y Fox Sports

Circuito de Yas Marina

El trazado que albergará la fecha Nº 24 del Campeonato Mundial de 2025 forma parte de la Fórmula 1 desde 2009. Tiene una longitud de 5,281 km, con una distancia total de carrera de 306,183 km. Cuenta con dos zonas de DRS y 16 curvas.



El proyecto del circuito integra un parque temático, un puerto deportivo, zonas residenciales, un parque acuático, espacios de ocio, un hotel con vistas al circuito desde las habitaciones y una torre exclusiva para los jeques al final de la recta principal.