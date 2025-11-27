Colapinto eligió a su candidato a ser campeón de la Fórmula 1 previo al GP de Qatar

Este viernes comienza la penúltima jornada de la temporada de la Fórmula 1 en Qatar. Luego de que Max Verstappen triunfara en Las Vegas y de la descalificación de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri por decisión de la FIA, la lucha por el título quedó más viva que nunca.

Norris continúa como líder del campeonato, pero ahora solo les saca 24 puntos a sus dos perseguidores (Piastri y Verstappen), cuando aún quedan 58 unidades en juego. En una entrevista con Fox Sports, Colapinto analizó el rendimiento del británico: “Lando está andando muy bien, está manejando muy bien. En las últimas carreras mejoró mucho su consistencia”.

Luego, habló sobre la determinación con la que Norris sale a la pista: “Lo ves ya en la cara, sale con ganas de ganar y sale a matar. Es lo que necesita un campeón, algo que Max ya lo tiene y que le faltaba a Lando. Hoy lo tiene más que Oscar”, agregó.

Además, comparó los vehículos con los que compiten: “Max no tiene un auto al nivel del McLaren. Eso los va a ayudar (a Norris y Piastri) a estar por delante. Tienen una diferencia importante de puntos y quedan pocas carreras. No me gusta especular, pero creo que Lando va a ganar”, sentenció.

El cronógrama de Franco en Qatar y la tabla de la F1

Viernes 28 de noviembre

Prácticas Libres 1 : 10:30 a 11:30 horas

: 10:30 a 11:30 horas Clasificación sprint: 14:30

Sábado 29 de noviembre

Carrera Sprint : 11:00

: 11:00 Clasificación: 15:00 a 16:00

Domingo 30 de noviembre

Carrera: 13:00

Así está el top 5 de la Fórmula 1 a falta de dos fechas: