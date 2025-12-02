Colapinto ya tiene fecha para conocer el auto que usará en 2026

Este fin de semana, la Fórmula 1 disputará su última fecha de la temporada 2025. Sin embargo, Alpine ya tiene la mirada puesta en mejorar el auto para el próximo año y no tanto en lo que ocurre en este tramo final del campeonato.

La escudería confirmó la fecha de presentación de su nuevo monoplaza: será el 23 de enero, a las 12:30 (17:30 hora argentina), en Barcelona, donde se dará a conocer el diseño del flamante A526.

“Los pilotos Pierre Gasly y Franco Colapinto, junto con la alta dirección del equipo, se reunirán con socios e invitados para emprender juntos el viaje hacia 2026 en un evento que se celebrará en Barcelona, España”, indicó el reporte difundido por la escudería francesa.

El coche se presentará en la antesala del inicio de la pretemporada, que incluirá una prueba privada en el Circuito de Barcelona, sede del Gran Premio de España, del 26 al 30 de enero. Luego, los pilotos participarán en las pruebas abiertas del Circuito Internacional de Bahréin, previstas del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

La temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 comenzará el 8 de marzo en el Circuito de Albert Park, en Australia. “Realmente estoy deseando que llegue 2026, especialmente tener un año normal, comenzando con una prueba de pretemporada”, comentó Colapinto en una entrevista a La Nación previa al GP de Qatar.

Además, se filtró información que indica que Mercedes proveerá el motor, la suspensión y la transmisión a Alpine, dejando atrás a Renault, su proveedor principal hasta 2025. Una noticia alentadora para el piloto argentino, que añadió: “El auto de 2026 se ve más competitivo”.