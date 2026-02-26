Colapinto en alerta: aseguran que Australia y otros siete circuitos serán «una pesadilla» en la nueva F1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará en poco más de una semana con el Gran Premio de Australia y los especialistas pronostican que la pista se transforme en una de las más complicadas de la temporada. La conclusión se sacó luego de analizar los tests de pretemporada y el comportamiento de las unidades de potencia diseñadas bajo las nuevas regulaciones.

Tanto Franco Colapinto como los otros 21 pilotos de la parrilla verán como Australia pasa de ser un circuito relativamente simple, a uno de los mayores desafíos. ¿El motivo? Tendrán muy pocos lugares para recargar la batería de los flamantes motores híbridos.

Tres curvas salvadoras en Australia

La energía eléctrica de los nuevos motores se recarga principalmente con fuertes frenadas y bruscas reducciones de velocidad. Eso no pasa mucho en Australia, donde a excepción de la curva 1, de la 3 y de la posterior a la recta del lago, no hay muchas oportunidades de grandes recargas de energía.

Al resto de las curvas no se llega a suficiente velocidad, o bien, no son lo suficientemente anguladas como para que la rebaja sea tan marcada. En cualquiera de estos dos casos, el resultado es el mismo: la energía eléctrica no recarga lo suficiente.

Será especialmente interesante ver cómo los pilotos administran la energía eléctrica para utilizarla en la recta principal, así como en el segundo sector, los lugares más lejanos al último gran punto de recarga.

¡Ojo que Australia no será el único!

Australia está en el ojo de la tormenta, pero no será el único con esas dificultades de recarga e incluso hablan de un total de ocho circuitos que pueden ser una verdadera «pesadilla». Algo similar se espera que suceda en las citas de Japón (fecha 3), Arabia Saudita (5), Canadá (7), Bélgica (12), Italia (15), Azerbaiyán (17) y Las Vegas (22), luego de la visita a San Pablo. El objetivo, claro está, es que con el correr de las pruebas haya mejoras y una correcta adaptación de los pilotos.