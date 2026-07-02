Colapinto, en modo Mundial, chicaneó a Inglaterra: «Imaginate cuántos goles les va a hacer Messi si Congo les hizo uno»

Franco Colapinto buscará volver a sumar puntos este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone, tras un flojo rendimiento de Alpine en Austria. En la previa, además, aprovechó para hablar del Mundial 2026.

Su frase más picante la dejó en un video publicado por la cuenta oficial de Alpine, en el que el pilarense enumera cuántas estrellas tiene Argentina y pregunta entre risas: «¿Cuántas tiene Inglaterra?».

Luego, mientras le mostraba sus stickers al camarógrafo en la sede de Enstone, Colapinto agregó: «Mirá, las tres estrellas, que vos no tenés», y continuó: «Vamos por la cuarta. En las semifinales vamos a vencer a Inglaterra».

«Ayer estaban perdiendo 1-0 con Congo. Imaginate cuántos goles les va a hacer Messi si Congo les metió uno», sentenció.

Más tarde, en un mano a mano con Juan Fassaroli para ESPN, Colapinto, ya con un tono más serio, volvió a palpitar un posible cruce con el conjunto británico: «El Mundial está raro. Tengo ganas de que lleguemos contra Inglaterra porque hay mucho inglés acá alrededor mío», señaló.

Por otro lado, al hablar de Francia, país de origen de su compañero en Alpine, Pierre Gasly, fue más cauto: «Mucho no lo gasto porque puede volver el tiro por la culata. Está bien Francia y, al final, creo que los equipos con esos jugadores estrella funcionan mejor», explicó.

De todas maneras, se mostró confiado en la Selección Argentina y palpitó el duelo ante Cabo Verde, que se disputará este viernes desde las 19 por los 16avos de final: «Por suerte tenemos al mejor del mundo, así que a seguir disfrutándolo. Vamos a seguir bancándolo como siempre y viéndolos desde Silverstone este fin de semana», concluyó.