Historia argentina en Silverstone: la primera vez de Froilán González y Ferrari en la Fórmula 1

¡Vaya halago! Silverstone es la historia viviente. Allí nació el campeonato mundial y se escribieron los primeros grandes compaces de la Fórmula 1. Y, curiosamente, Argentina mucho tuvo que ver en esas páginas doradas.

Un año después de la inauguración oficial del Campeonato del Mundo de F1, con la victoria de Giuseppe «Nino» Farina, el Gran Premio de Gran Bretaña, que este fin de semana celebrará su edición N°77, vio por primera vez la bandera albiceleste en lo más alto del podio.

El hecho en sí trascendió la frontera y quedó grabado como un suceso mundial: el arrecifeño José Froilán González lograba su primera victoria en la competición, consiguiendo además el primer éxito para la escudería Ferrari en F1.

La icónica casa de Maranello, única escudería que permanece desde aquellos primeros días, se rindió ante el «Cabezón» por semejante epopeya, colocando aquel hito casi en el mismo peldaño que la obtención de un título mundial.

Froilán repitió victoria en 1954, también con Ferrari, año que lo vería alcanzar el subcampeonato, detrás de su querido gran amigo y compatriota Juan Manuel Fangio, ganador entonces, con Mercedes Benz, de su segunda corona en F1.

El Chueco también dejó su sello. Su victoria llegó en 1956, a bordo de una Ferrari-Lancia. A la postre, el piloto de Balcarce consiguió ese año su cuarta de las cinco coronas.

Más acá en el tiempo, aunque no en el circuito de Silverstone, el santafesino Carlos Alberto Reutemann consiguió vencer en el Gran Premio de Gran Bretaña de 1978, disputado en el viejo y recordado trazado de Brands Hatch. Curiosamente, el Lole también ganó con una Ferrari.

En la actualidad, imaginar a Franco Colapinto ganando una competencia de F1 parece todavía lejano aunque no imposible. Eso sí, el argentino ya sabe lo que es ganar en Silverstone, algo que logró en 2023 sobre un Fórmula 3.