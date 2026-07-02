Río Negro cubrió el 63% de las nuevas residencias en Salud y abrió una readjudicación para completar los cargos

Los nuevos residentes se suman a los 127 profesionales que ya cursaban años anteriores de especialización. Foto: Gobierno de Río Negro.

El Ministerio de Salud de Río Negro incorporó ayer a 46 nuevos profesionales al sistema de residencias médicas y no médicas, quienes comenzaron su formación en hospitales públicos de Bariloche, El Bolsón, Cipolletti, Roca, Viedma, Conesa y Las Grutas.

La incorporación corresponde al primer concurso de residencias organizado íntegramente por la Provincia, luego de abandonar el esquema unificado nacional. Para este ciclo se habían concursado 73 cargos, por lo que en esta primera adjudicación se cubrieron 46 vacantes.

«Estamos muy contentos de poder recibir a los nuevos profesionales que han hecho el sacrificio de atravesar las diferentes etapas del concurso de residencias, que han quedado seleccionados y han podido elegir las sedes para formarse. Hoy los estamos recibiendo formalmente en cada uno de los hospitales», expresó en una gacetilla la subsecretaria de Desarrollo, Capacitación y Residencias en Salud, Renata Scalesa.

Residentes 173 Es el total de profesionales en formación que conforman la red sanitaria de Río Negro.

Las vacantes asignadas corresponden a residencias básicas (médicas y no médicas) y posbásicas, abarcando disciplinas fundamentales tales como Cirugía, Medicina General, Clínica Médica, Pediatría, Tocoginecología, traumatologia, Salud Mental Comunitaria, Kinesiología, Salud Pública Veterinaria, Enfermería en distintas especialidades.

Comenzó la readjudicación de los cargos disponibles

Tras el ingreso de la nueva camada de residentes, el Ministerio de Salud habilitó una instancia de readjudicación destinada a los profesionales que aprobaron el concurso provincial y forman parte del orden de mérito, pero que no obtuvieron un cargo durante la primera asignación.

En esta etapa podrán optar por otra especialidad o por una sede diferente entre las vacantes que permanecen disponibles. Una vez finalizado este proceso, la Provincia evaluará el nivel de cobertura alcanzado y, si aún quedan cargos libres, prevé realizar un nuevo concurso durante octubre.

De acuerdo con el listado oficial, la mayor cantidad de vacantes remanentes corresponde a Medicina General, con diez cargos distribuidos entre los hospitales de General Roca (4), El Bolsón (3), Viedma (2) y Bariloche (1). También permanecen disponibles cinco plazas de Clínica Médica, ubicadas en General Roca (3), Bariloche (1) y Cipolletti (1).

La readjudicación incluye además dos cargos para Salud Mental Comunitaria destinados a médicos en El Bolsón y Viedma; dos vacantes de Cirugía General en Bariloche y Viedma; dos de Enfermería en Cuidados Críticos Neonatales y una de Enfermería Familiar y Comunitaria en Bariloche. También permanecen disponibles dos cargos para Terapia Radiante en INTECNUS, en San Carlos de Bariloche.

Un esquema provincial con nuevo régimen laboral

La funcionaria destacó además que la convocatoria de este año superó las de ediciones anteriores. «Este año, por suerte, la convocatoria abarcó mucho más que otros años, alcanzó cerca de 180 inscriptos. Un gran porcentaje de ellos rindió el concurso y se presentó», indicó.

Scalesa explicó que el regreso al examen provincial permitió modificar la modalidad de evaluación: «Volvimos al examen provincial, lo cual nos permitió tener algunas definiciones distintas a las que veníamos atravesando con el concurso unificado. Establecimos dos sedes para rendir: una en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otra en Cipolletti. Luego de rendir, pasaron por una instancia de entrevistas y análisis de antecedentes que definió el orden de mérito», señaló.

Este año también comenzó a regir un nuevo esquema para los residentes, que reemplazó el histórico sistema de becas por un vínculo laboral formal. «Hoy cobran con el rango de un profesional ingresante al servicio de salud, lo cual incluye aportes jubilatorios, obra social y los seguros correspondientes a la práctica que van a realizar», afirmó la subsecretaria.