El riesgo país perforó un nuevo mínimo desde 2018 este jueves 2, mientras los ADRs suben hasta 4%

Los bonos en dólares extienden su racha de recuperación durante la jornada de este jueves 2 de julio, impulsando al riesgo país a perforar un nuevo mínimo desde fines de abril de 2018 para aproximarse a los 400 puntos básicos. En paralelo, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) registran fuertes subas de casi un 4%, en un mercado que reaccionó de manera positiva a los recientes cambios en la Jefatura de Gabinete y que se encuentra evaluando las perspectivas de la economía para la segunda mitad del año.

Más allá de la dinámica estrictamente financiera de la jornada, los inversores mantienen el foco puesto en las proyecciones para este segundo semestre —marcado por una reciente caída en la recaudación— y en la reconfiguración del escenario político. En este marco, el mercado recibió con optimismo la renovación en el equipo de ministros, apostando a que esto brinde mayor capacidad de maniobra a la administración nacional.

Según un informe de la consultora Qualy, citado por el diario Ámbito Financiero, «la economía argentina ingresa al segundo semestre de 2026 con un entorno externo menos adverso que el vigente el mes pasado (…) y con un panorama local más despejado, al menos en el ámbito político«.

El análisis destaca que con los cambios en el Gabinete, el Gobierno logró reducir parte de la tensión que limitaba su accionar. «Esto le podría permitir retomar cierto control de la agenda política y reactivar la agenda legislativa vinculada a las reformas económicas», evaluó el documento.

Jornada financiera: qué pasó con el riesgo país, ADRs y el Merval este jueves 2

En el plano de la deuda soberana, los títulos en dólares operan con ligeras alzas de hasta un 0,5%, consolidando la tendencia positiva iniciada durante el mes de junio. Entre los papeles con mejor desempeño se destacaron el Bonar 2041 (+1,3%), seguido del Global 2038, el Bonar 2029 (+0,4%) y el Global 2041 (+0,4%). Gracias a estos incrementos, el riesgo país medido por el banco J.P. Morgan cedió 4 unidades (-1%) y se encuentra en los 417 puntos básicos, según la última actualización de Rava Bursátil.

Por el lado de la renta variable, el optimismo inversor se hizo sentir con fuerza a nivel internacional. Los ADRs en la Bolsa de Nueva York registraron avances encabezados por Loma Negra (+4,4%), escoltada de cerca por el Globant (+4,3%) y el Banco Supervielle (+3,7%).

Por su parte, algunos activos registran pérdidas durante esta jornadas y el más destacado es YPF con -1,2%.

A nivel local, el índice líder de la bolsa porteña acompañó la tendencia alcista. El S&P Merval avanzó un 0,9% para ubicarse en las 3.155.084,18 unidades, mientras que medido en dólares escaló un 0,5% (2.005,78 puntos).