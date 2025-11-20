Se picó entre Colapinto y Stroll antes del GP de Las Vegas: «Que se enfoque en sacar un punto»

La tensión entre Franco Colapinto y Lance Stroll en las horas previas al Gran Premio de Las Vegas tiene un nuevo capítulo. En San Pablo, el argentino cruzó a canadiense por un toque con Gabriel Bortoleto y cuando parecía que el tema había quedado en tierras brasileñas, ocurrió todo lo contrario y la siguieron en la ciudad que no duerme.

El Interlagos, Bortoleto intentó superar a Stroll en la curva Pico de Pato y terminó contra el muro. Colapinto, que venía más atrás, fue contundente: “Stroll siempre está sacando gente de la pista, no mira los espejos, no deja espacio; y mandó a Gabi contra el muro”, disparó. El piloto argentino recordó, además, que ya habían tenido un roce previo en el GP de México, el piloto de Aston Martin le provocó un trompo: “Es lo que hace cada vez”.

Stroll: «Tal vez está frustrado y enojado con la vida»

En la previa de Las Vegas, Stroll se puso picante. “Escuché sobre eso. No sé, tal vez está frustrado y enojado con la vida”. Cuando le recordaron que el piloto de Alpine no sumó puntos esta temporada, fue más lejos: “Tiene cero puntos. Probablemente debería concentrarse en lo suyo y tratar de sumar algunos”. Y cerró: “Necesita hablar de otras cosas irrelevantes. Mi consejo es que se enfoque en sumar un punto”.

Colapinto: «Perdón si lo afectó»

Franco Colapinto eligió un tono distinto y se mostró algo más elegante, aunque también se lo notó irónico en la respuesta. “Fue en el calor del momento después de la carrera”, aclaró. “El incidente con Gabi… yo estaba justo detrás y solo vi el momento. Perdón si lo afectó”. También destacó su respeto por el canadiense: “Hemos pasado mucho tiempo juntos en pista y tuvimos peleas ajustadas”.

¿Cuántos puntos tiene Stroll?

Lance Stroll tiene 32 puntos en la presente temporada, aunque no suma desde la fecha 15, cuando la Fórmula 1 pasó por Países Bajos. Su Aston Martin bajó el rendimiento, aunque igual es más potente que el A525 de Alpine de Colapinto, que está considerado como el peor auto de la categoría. Aun así, el argentino mostró una evolución notable: redujo la brecha con Pierre Gasly (174 Grandes Premios), lo superó en varias clasificaciones y terminó por delante en algunas carreras.

Franco y Lance, en pista. Habrá que prestar atención a esos encuentros. (Archivo)

Ahora, además de esa batalla interna con el francés, habrá que estar atento a los encuentros entre Franco con Lance. En la previa se puso picante y sólo falta que se enciendan los cronómetros.