Optimismo en Alpine por el nuevo auto de Colapinto para la Fórmula 1 2026

El cierre de la temporada 2025 fue muy complicado para Alpine. En el Gran Premio de Abu Dhabi, los corredores finalizaron en los dos últimos puestos, arrastrando un fuerte malestar con su monoplaza. Franco Colapinto aseguró que el A525 no lo hacía “disfrutar de manejar” y que esperaba con ansias el arranque de la nueva campaña.

De cara a 2026, el equipo francés está desarrollando un coche mejorado que ilusiona, el cual contará con nuevo motor, transmisión y suspensión de Mercedes. En ese sentido, Pierre Gasly comentó: “Por mi parte, soy muy optimista con el coche que estamos construyendo. A nivel de chasis y de motor, creo que todo se ve bien. Estamos cumpliendo todos nuestros objetivos. Estoy muy ilusionado con 2026”.

Además, el piloto francés realizó un análisis del último año: “Estoy muy contento y muy orgulloso de cómo el equipo logró gestionar una temporada así, porque cuando no tienes un coche competitivo es muy difícil y resulta fácil rendirse”, aseguró.

Durante el próximo Campeonato Mundial de Automovilismo habrá un cambio de reglamento técnico, ya que los autos y los neumáticos serán más pequeños, y las unidades de potencia estarán divididas en un 50% de combustión y un 50% de energía eléctrica.

El flamante A526 será presentado en Barcelona el próximo 23 de enero. El evento comenzará a las 12:30 (17:30, hora argentina). El monoplaza será testeado desde el 26 al 30 del mismo mes en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en una prueba privada. Luego será el turno de las pruebas oficiales en Bahréin, que se desarrollarán del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.

Esta será la primera vez en la que Colapinto forme parte de una pretemporada, por lo que podrá testear el auto antes de comenzar la acción en el Gran Premio de Australia, el 8 de marzo.