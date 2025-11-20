Colapinto inicia su acción en Las Vegas: como ver la primera práctica

El A252 de Colapinto, remodelado desde lo estético, saldrá a la pista hoy por primera vez en el circuito callejero de Las Vegas.

Franco Colapinto sale a la pista en el Circuito Callejero de Las Vegas. A las 21:30 (hora argentina) comienza la primera práctica libre en una pista que no le trae tan buenos recuerdos. La segunda sesión está prevista para la 01:00 del sábado. Los fanáticos podrán seguir la acción por Disney Plus (plan Premium), F1 TV o la señal de Fox Sports.

El fin de semana en Las Vegas representa un desafío adicional para el piloto: en la Qualy de 2024, cuando aún era corredor de Williams, sufrió un fuerte choque en este mismo circuito. Colapinto habló con la prensa y lo definió como «Un circuito que es muy diferente del que no espero realmente nada asombroso. Pero si, por supuesto, tengo ganas de ver lo que podemos hacer acá».

Además, el piloto de Alpine, en dialogo con el periodista Juan Fassaroli, comentó: «Es una pista difícil por el horario. Un circuito raro, atípico. Tiene un asfalto muy complicado, pero ojalá que el auto haya quedado bien y esté mejor que en Brasil», y agregó: «Hicimos un par de cambios después de Brasil para ver si nos ayuda un poco. Después del choque algo no quedó bien en el auto».

El cronograma de Franco en Las Vegas y la tabla de la F1

Luego de las primeras prácticas, la actividad continuará con un cronograma completamente nocturno. El segundo entrenamiento libre será el viernes a la 1 de la mañana. Ese mismo día, pero a las 21:30, se disputará la tercera práctica.

Horas más tarde, a la 1 del sábado, comenzará la clasificación, que ordenará la grilla de partida para la última carrera, programada para la 1 del lunes.

El circuito callejero de Las Vegas tiene 6,201 kilómetros de longitud, 17 curvas (la más larga de 1.920 metros) y dos zonas de DRS. La carrera final será de 50 vueltas, para un total de 310,05 kilómetros.

En el certamen de constructores, tras 21 Grandes Premios y a falta de apenas tres fechas, McLaren ya quedó consagrado con 756 puntos, sacándole 358 a su escolta, Mercedes. Por su parte, Alpine cuenta con 22 puntos y se encuentra en la 10° posición.

En la tabla de pilotos, Lando Norris lidera con 390 unidades, seguido por su compañero Oscar Piastri con 366. El tercer lugar lo ocupa Max Verstappen (Red Bull), tetracampeón vigente, con 341. Franco buscará obtener sus primeros puntos.