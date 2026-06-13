Franco Colapinto completó la última práctica libre previo a los clasificatorios: cómo le fue

Franco Colapinto realizó las pruebas en la pista española y buscará los puntos en el clasificatorio

La Fórmula 1 disputó este sábado la tercera práctica libre del Gran Premio de Barcelona, una sesión con poca actividad en pista y marcada por las altas temperaturas y el desgaste de los neumáticos.

Franco Colapinto no logró despuntar en las instancias finales y quedó lejos de los primeros lugares. La tanda también tuvo una interrupción por bandera roja tras un incidente protagonizado por Valtteri Bottas, piloto de Cadillac.

Franco Colapinto completó la última práctica libre: los números del piloto

Colapinto completó el entrenamiento con un tiempo de 1:17.625 y finalizó en el 14° puesto. El argentino volvió a ser competitivo frente a su compañero de equipo, Pierre Gasly, durante gran parte de la sesión. A pesar del esfuerzo, el piloto no pudo entrar en los primeros diez.

Sobre el final de las vueltas de práctica, Gasly logró registrar una vuelta de 1:17.583 que le permitió quedar apenas 0.042 segundos por delante de Colapinto y terminar en la 13ª posición.

El rendimiento de Alpine se mantuvo en línea con lo mostrado el viernes, lejos de los primeros lugares y sin señales claras de mejora de cara a la clasificación por la siguiente instancia de la Fórmula 1.

Tabla de tiempo en la práctica de Barcelona (Foto: F1)

Franco Colapinto completó la última práctica libre: los pilotos con mejor registro

Con la FP3 finalizada, la atención pasa ahora a la clasificación, donde Colapinto buscará mejorar su rendimiento y acercarse a la pelea por los primeros puestos de salida en el circuito de Barcelona.

La mejor marca de la práctica quedó en manos de George Russell. El piloto de Mercedes giró en 1:15.679 y encabezó la tabla de tiempos en el cierre de los entrenamientos.

Detrás del británico se ubicaron Oscar Piastri, con McLaren, y Charles Leclerc, con Ferrari, quienes completaron el top tres de la sesión.