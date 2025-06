«Colapinto me puso mucha presión», afirmó Bortoleto luego del Gran Premio de Canadá

Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto protagonizaron un duro duelo durante la carrera del domingo en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, décima ronda de la temporada 2025 de Fórmula 1. El argentino arrancó décimo y se mantuvo entre los diez primeros hasta que entró en boxes al terminar la vuelta 14 para cambiar de neumáticos medios a duros, regresando a la pista en la 19º y penúltima posición.

Desde allí, Colapinto tuvo problemas para avanzar en el clasificador por la falta de potencia del motor Renault que equipa a su Alpine A525, y también por el aire sucio en que quedó al verse enredado en un tren de coches.

¿Cuándo empezó el duelo entre Bortoleto y Colapinto?

Sin embargo, poco a poco y gracias a algún adelantamiento, Franco avanzó en el clasificador hasta que se encontró detrás del Sauber de Bortoleto. Fue en el giro 38. Pese a la insistencia de Stuart Barlow, el ingeniero de carrera de Colapinto, para que adelantara al brasileño, el argentino no pudo intentar una superación y recién avanzó cuando Bortoleto se detuvo en los pits en la vuelta 49.

«El motor es una locura. No podés pasar a nadie. Saliendo a tres décimas de la curva 10 (la horquilla antes de la recta más larga del circuito), con DRS y con energía y todo, no podía ni acercarme dos décimas«, dijo Colapinto a ESPN y FOX Sports de Argentina tras la carrera.

El brasileño y el argentino tienen una gran relación. (Archivo)

“Si seguía una o dos vueltas más, ya no podía aguantarlo”

Pese a las palabras del piloto de Pilar, Bortoleto sí sintió el ataque. «Colapinto me estuvo poniendo mucha presión. Creo que si seguía una o dos vueltas más, ya no podía aguantarlo. Fue una carrera difícil. Fue difícil remontar. Creo que tenía coches rápidos a mi alrededor. A ver qué podemos lograr en la próxima carrera. No quiero pensar demasiado en esto. Creo que es decepcionante no volver a estar en los puntos», dijo el campeón 2024 de la Fórmula 2.

Bortoleto empleó una estrategia diferente a la de Colapinto, ya que arrancó con neumáticos duros desde la posición 15 y cambió a los medios a 20 vueltas para el final. Terminó 14º en la carrera, justo detrás del argentino.

«Creo que necesito volver con el equipo y entender lo que hicimos. Tuvimos el enfoque y la estrategia adecuados. Creo que (Esteban) Ocon hizo algo muy similar y consiguió puntuar. No sé cuánto tiempo estuvo en el primer stint, si fue más corto que yo o no. Necesito ver esto«, comentó.

Si bien lamentó no poder llegar a los puntos por primera vez en la F1, Bortoleto destacó la actuación de su compañero de equipo, Nico Hulkenberg, quien fue octavo con el otro Sauber y sumó por segunda carrera consecutiva tras haber sido quinto en España.

«Y admiro mucho todo lo que está haciendo. Porque me parece impresionante. Y estoy contento porque tenemos un ritmo muy similar en la clasificación. Y también en las carreras. Simplemente aprovecha cada oportunidad. Y creo que esto se debe en gran medida a la experiencia», cerró el Bortoleto, que protagonizó el primer Brasil vs. Argentino de la temporada.