Cómo activar el CUD en la tarjeta SUBE: guía sobre el descuento del 100% en transporte

Paso a paso: cómo asociar el CUD a la tarjeta SUBE para acceder al descuento del 100% en transporte.-

A través de un trabajo coordinado entre la Secretaría de Transporte de la Nación y la Secretaría Nacional de Discapacidad, se oficializó el mecanismo para asociar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la tarjeta SUBE.

Este nuevo esquema digital que asocia al Certificado Único de Discapacidad y la tarjeta SUBE, a entrar en vigencia a mediados de junio 2026, permite que los beneficiarios viajen en colectivos y trenes con una bonificación total del costo del pasaje, resguardando sus datos personales al evitar la necesidad de exhibir documentación física ante los choferes o inspectores.

SUBE: ¿quiénes pueden acceder al beneficio de viaje gratuito con el Certificado Único de Discapacidad?

La medida regulatoria está diseñada para un universo específico de pasajeros y se implementará de manera escalonada, en todo el territorio nacional. Según las disposiciones del Ministerio de Salud, la asignación del pase libre digital es un trámite completamente gratuito.

Para ser elegible y activar la gratuidad en el transporte mediante la tarjeta SUBE, se deben reunir los siguientes requisitos oficiales en junio 2026:

Titulares de un CUD vigente : dirigido a todas las personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) nacional de 10 dígitos validado por las Juntas Evaluadoras.

: dirigido a todas las personas que cuenten con el nacional de 10 dígitos validado por las Juntas Evaluadoras. Tarjeta registrada : el usuario debe poseer una tarjeta plástica SUBE , registrada a su nombre en la base de datos oficial del sistema.

: el usuario debe poseer una tarjeta plástica , registrada a su nombre en la base de datos oficial del sistema. Alcance del acompañante : en caso de que el documento médico prevea de forma explícita la necesidad de un acompañante, el beneficio del 100% de descuento se extenderá para cubrir también dicho traslado.

: en caso de que el documento médico prevea de forma explícita la necesidad de un acompañante, el beneficio del 100% de descuento se extenderá para cubrir también dicho traslado. Líneas de transporte incluidas: en esta primera etapa de lanzamiento, la cobertura rige exclusivamente para las líneas de trenes y colectivos de jurisdicción nacional. El Gobierno confirmó que las provincias y municipios que utilizan el sistema se irán acoplando de forma progresiva.

Importante para los usuarios: este nuevo sistema informático no anula el método tradicional. Quienes prefieran no adherirse a la digitalización podrán seguir viajando sin cargo, presentando el CUD en formato físico o digital (desde la app Mi Argentina) directamente al conductor de la unidad.

Junio 2026: calendario y paso a paso para asociar el Certificado Único de Discapacidad a la tarjeta SUBE

La carga de datos y el impacto del beneficio en las validadoras de los colectivos y estaciones de trenes cuentan con fechas precisas estipuladas para este mes, por lo que el proceso se divide en dos etapas consecutivas:

1. Registro y vinculación online (A partir del 16 de junio 2026)

Los beneficiarios deben ingresar al sitio web oficial de la tarjeta SUBE e iniciar sesión con su cuenta personal. Posteriormente, es necesario dirigirse al apartado denominado “Beneficios” e introducir de forma manual los 10 dígitos numéricos que figuran en el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite virtual demanda menos de cinco minutos.

2. Activación del descuento del 100% (A partir del 19 de junio 2026).

Una vez asociado el documento en la web, el impacto del pase libre en los viajes requiere una validación física obligatoria a partir de la fecha señalada. Para consolidar el beneficio, existen tres opciones disponibles: