Ezeiza apuesta por ser el aeropuerto del futuro en Argentina: energía renovable, movilidad eléctrica y menos emisiones

En el marco de su estrategia de gestión ambiental, eficiencia energética y reducción de la huella de carbono en todas sus operaciones, Aeropuertos Argentina anuncia que alcanzó el 100% de su consumo eléctrico con energías renovables en Ezeiza y Aeropuertos Argentina Cargas.

Este logro se suma al 25% de energías renovables ya alcanzadas en el Aeroparque Jorge Newbery, lo que consolida la certificación ISO 50001 (estándar internacional de gestión energética) en los aeropuertos de Ezeiza, San Fernando, Córdoba, San Juan, Mendoza, Comodoro Rivadavia y Aeropuertos Argentina Cargas.

En materia de descarbonización, la compañía continúa avanzando en la medición y gestión de sus emisiones a través del programa Airport Carbon Accreditation (ACA).

Con 12 aeropuertos alcanzando los niveles 1 y 2 de esta acreditación, y en proceso de certificación en el nivel 3 para seis aeropuertos clave, incorporando una visión integral del impacto de la actividad aeroportuaria.

Como parte de esta estrategia, la compañía también incorporó el primer vehículo 100% eléctrico del Sistema Nacional de Aeropuertos, en el Aeropuerto Internacional de Córdoba.

Esta incorporación permite eliminar emisiones directas asociadas al uso de combustibles fósiles y ya muestra resultados concretos: la sustitución de un vehículo convencional por uno eléctrico reduce aproximadamente 4.700 kg de CO₂ al año.

Según sostuviern desde la empresa, la sostenibilidad es un eje transversal para Aeropuertos Argentina y una condición clave para impulsar un desarrollo de la industria aérea de manera responsable, generando valor ambiental y operativo para las comunidades y los territorios donde opera.