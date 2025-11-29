Colapinto terminó 20° en la clasificación y Piastri se quedó con la pole para el GP de Qatar

Franco Colapinto atraviesa uno de los fines de semana más complicados desde que es piloto de Fórmula 1. Después de terminar 20° en las prácticas, en la Qualy Sprint y en la Sprint, el argentino volvió a cerrar la jornada en el último puesto.

El pilarense expresó su bronca y frustración por el rendimiento del monoplaza tras las pruebas anteriores: «No te hace disfrutar manejar, te saca confianza», comentó a ESPN.

Colapinto marcó su vuelta rápida en el último giro y quedó a 1.063s del mejor tiempo. Había quedado 19°, pero Esteban Ocon (17°) mejoró su marca sobre la bandera a cuadros y lo relegó al último lugar. Junto a ellos, también quedaron eliminados Yuki Tsunoda (16°), Lewis Hamilton (18°) y Lance Stroll (19°).

En la parte alta de la tabla, el tiempo más rápido de la Q1 lo consiguió George Russell. Detrás se ubicaron los pilotos de McLaren: Lando Norris y Oscar Piastri, en la segunda y tercera posición, respectivamente.

En la Q2, Charles Leclerc superó el corte con lo justo en el último giro y se metió en el noveno puesto. Los que quedaron eliminados fueron Alexander Albon (15°), Gabriel Bortoleto (14°), Oliver Bearman (13°), Liam Lawson (12°) y Nicolas Hulkenberg (11°). Esta vez, Piastri y Norris se quedaron con los dos mejores registros.

Una Q3 marcada por incidentes

Oscar Piastri se quedó con la pole para la carrera de este domingo a partir de las 13. El australiano se siente cómodo en el Circuito Internacional del Lusail, ya que tambien largó primero en la Sprint que ganó por la mañana. Norris, por su parte, no pudo dar la vuelta rápida en el final y saldrá segundo. Max Verstappen terminó en el tercer puesto.

Charles Leclerc protagonizó un susto cuando pisó el piano, perdió el control y su Ferrari dio dos giros en trompo. Aun así, logró recuperarse, volver a pista y completar la clasificación.

Minutos más tarde, hubo bandera roja y la tanda fue interrumpida porque un trozo de plástico quedó en la pista tras ser arrastrado por el auto de Carlos Sainz.

Cómo sigue el cronógrama en el Circuito Internacional de Lusail

Domingo 30 de noviembre

GP de Qatar: 13:00 horas

Con los resultados de la Sprint, Piastri le recortó dos puntos al británico y la lucha por el título quedó de la siguiente manera:

1- Lando Norris: 396

2- Oscar Piastri: 374

3- Max Verstappen 371