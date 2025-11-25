Colapinto palpita la carrera en Qatar: «Estamos listos para darlo todo y competir»

Este viernes comienza la penúltima jornada del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de Doha, Qatar. Franco Colapinto, a través del sitio oficial de Alpine, realizó un breve análisis de su última presentación y compartió sus expectativas para el fin de semana.

“El fin de semana en Las Vegas fue un reto para mi lado del garaje. Las condiciones fueron muy cambiantes, con temperaturas bajas y lluvia en varias sesiones. Eso complicó bastante la conducción, especialmente en la clasificación, donde logramos pasar a la Q2 bajo la lluvia y con tan poco agarre”, comentó el piloto, que marcó el 11° mejor registro de la Q1.

Luego añadió: “Mi carrera del sábado se vio comprometida cuando sufrimos daños en la parte trasera del coche durante el caos de la curva 1, y fue difícil recuperarnos. Todavía queda mucho por aprender de lo que pasó en Las Vegas y haremos un análisis antes de Qatar para ver cómo podemos aprovechar al máximo las dos últimas rondas”.

De cara al desafío en Doha, el argentino destacó: “Las condiciones en Qatar serán muy diferentes y jugarán un papel importante durante el fin de semana, especialmente porque la pista es de alta velocidad”.

La visita a Lusail será la fecha 23 de la temporada y la última con formato sprint. «Es la última prueba sprint del año, así que es clave tener una buena primera práctica y dejar todo listo desde el comienzo. Estamos preparados para darlo todo en esta penúltima ronda», sentenció el pilarense.

Los detalles del circuito, el cronógrama y la tabla de la F1

El Circuito Internacional de Lusail tiene una longitud de 5.419 km y la carrera será a 57 vueltas, para un total de 308,611 km. Se trata de un trazado rápido, con curvas de media y alta velocidad, donde el récord vigente lo ostenta Lando Norris con un tiempo de 1:22.384 marcado en 2024.

Cronógrama del Gran Premio de Qatar

Viernes 28 de noviembre

• Práctica Libre 1: 10.30 a 11.30

• Clasificación Sprint: 14.30 a 15.14

Sábado 29 de noviembre

• Carrera Sprint: 11.00 a 12.00

• Clasificación: 15.00 a 16.00

Domingo 30 de noviembre

• Carrera: 13.00

Tras la carrera en el circuito callejero de Las Vegas, Lando Norris se mantiene como líder del Mundial, aunque con solo 24 puntos de ventaja sobre sus dos perseguidores directos, cuando todavía quedan 58 unidades en juego. En ese escenario, Qatar puede convertirse en una fecha determinante: si se dan ciertos resultados, el británico podría consagrarse campeón este mismo fin de semana.

La temporada 2025 cerrará con el tradicional Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputará del 5 al 7 de diciembre en el circuito de Yas Marina.