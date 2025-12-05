Colapinto fue mejor que Gasly y terminó 19° en la segunda práctica del GP de Abu Dhabi

Franco Colapinto comenzó el último desafío de la temporada. El argentino saltó al Circuito de Yas Marina, en el Gran Premio de Abu Dhabi, para realizar la Práctica Libre 2. Luego de un gran 10° puesto en la P1, el pilarense tuvo una regular sesión y finalizó 19°, por encima de Pierre Gasly, que terminó último.

Colapinto salió a la pista con neumáticos duros. El primer registro fue de 1:26.649, mientras que su compañero Pierre Gasly comenzó la sesión con medios, en su primer contacto con Yas Marina, ya que el francés no participó de la P1. Luego de varios giros, el argentino mejoró su tiempo y logró un 1:25.897, que lo dejó en la 16° posición.

Tras nueve vueltas, ambos pilotos de Alpine regresaron a boxes para realizar algunas modificaciones en sus monoplazas. Luego de 10 minutos en pits, Colapinto volvió a la pista con neumáticos blandos, que le permitió mejorar su rendimiento.

Luego de dos giros, el argentino consiguió un tiempo de 1:24.771, casi dos décimas más rápido que Gasly. Pero los Alpine no podían salir del fondo de la tabla: 19° y 20° respectivamente. A falta de 15 minutos, Franco entró a pits para cambiar gomas, recargar combustible y probar el monoplaza en condiciones similares de la carrera del domingo.

Colapinto salió a dar sus últimos intentos con gomas duras. Como era de esperar, no mejoró sus tiempos pero fue más rápido que Gasly. De esta forma, el argentino termina con buenas sensaciones la primera jornada en Abu Dhabi, donde superó a sus compañeros en las dos prácticas.

Lando Norris fue el mejor de la P2. El piloto de McLaren lideró la sesión con un tiempo de 1:23.083, seguido de Max Verstappen y George Russell. Oscar Piastri tuvo un irregular entrenamiento, ya que terminó 11°.

10° posición en Práctica Libre 1

En una Práctica Libre 1 llena de rookies, Colapinto terminó en la 10° ubicación, luego de 27 vueltas en el Circuito de Yas Marina. El argentino tuvo un buen inicio de jornada y aprovechó la ausencia de varios pilotos titulares. Además, tuvo nuevo compañero: Paul Aron reemplazó a Pierre Gasly.

El argentino logró un buen registro de 1:24.855 con neumáticos blandos, que lo dejó a solo tres décimas de Lando Norris, que fue el primero de la sesión y comenzó con buenas sensaciones el fin de semana en el que se puede consagrar como campeón del mundo. Por otro lado, Verstappen terminó 2° y Oscar Piastri no participó, ya que le cedió su monoplaza a Patricio O´Ward.

Horarios del GP de Abu Dhabi

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 7:30

Clasificación: 11:00

Domingo 7 de diciembre

Carrera (58 vueltas): 10:00

*Todos los horarios corresponden a Argentina.