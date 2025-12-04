Colapinto habló antes del GP de Abu Dhabi: «Me gustaría ser más competitivo»

Franco Colapinto habló con ESPN en la previa del último fin de semana de competencia de 2025. Este viernes, desde las 6:30, comenzará la primera práctica libre en el circuito de Yas Marina, donde se definirá la temporada.

“La primera vez en Fórmula 1 fue el momento que más disfruté dentro del automovilismo”, contó el piloto pilarense, que debutó en la máxima categoría el 1 de septiembre de 2024 en Monza, compitiendo para Williams.

El argentino ya completó 27 Grandes Premios en la categoría y, tras el GP de Qatar, llegó a los 1389 giros, cifra que lo metió en un podio histórico argentino: solo Carlos Reutemann y Juan Manuel Fangio dieron más vueltas que él en la Fórmula 1. Sin embargo, Colapinto relativizó ese logro: “Es el logro que menos me interesa. Preferiría que sea por puntos o por otras cosas; me gustaría ser más competitivo”. No obstante, agregó: «Es parte del proceso, el año que viene va a ser un año mucho mejor».

El argentino también explicó las dificultades de llegar al final del campeonato con un auto que ya viene exigido. “Cuando llegás al final de la temporada, siempre tenés un auto que los mecánicos lo van armando como pueden”, señaló, tras un fin de semana en Doha en el que se lo vio muy frustrado con el rendimiento de su monoplaza.

Por eso, Colapinto prefiere mantener los pies sobre la tierra: “Es un momento del año complicado. Uno quiere llegar lo mejor posible, pero también quiero ser realista y pensar ‘es lo que hay’ y terminar la temporada de la mejor manera para enfocarme en lo que viene”, afirmó.

Los ojos puestos en la próxima temporada

Con expectativa por lo que será su primer año completo en la categoría, el piloto proyectó un arranque fuerte: “Ojalá que arranquemos bien la temporada el 26 (de enero). Tengo muchas ganas de trabajar y de enfocarme en prepararla de la mejor forma posible. Va a ser un año importante para mí”. Del 26 al 30 de enero los pilotos de Alpine tendrán una prueba privada en el Circuito de Barcelona, para testear su nuevo A526.

Ya sobre sus objetivos personales, Colapinto fue claro respecto a la evolución que busca: “Tengo que aprender de este año y no cometer los mismos errores. Estar enfocado en cada momento y al máximo”.