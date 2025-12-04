Tras los ataques dirigidos a Antonelli, Colapinto pidió sanciones por los discursos de odio en la F1

El piloto de Alpine expresó su preocupación por el nivel de agresiones que recibió el italiano tras su maniobra en el GP de Qatar.

Franco Colapinto expresó su preocupación por el nivel de agresiones que recibió Kimi Antonelli en redes sociales tras una maniobra realizada en el Gran Premio de Qatar y remarcó que la situación “cruzó una línea que no debería cruzarse nunca”.

El piloto argentino dijo que, del mismo modo que se sanciona a los corredores por sus acciones en pista, también deberían existir consecuencias para quienes, desde dentro de la Fórmula 1, contribuyen a generar un clima hostil con declaraciones que pueden fomentar el odio.

“Creo que también debemos tener más cuidado con lo que decimos después de las carreras o durante ellas. Viendo las entrevistas posteriores, entiendo de dónde venía el odio hacia Kimi, y eso también es algo que debe evitarse antes de que llegue el odio, porque siempre hay alguien que lo genera, y ahí es donde debemos trabajar, evitar esos momentos”, dijo el piloto argentino en diálogo con Motorsport.

En ese sentido, agregó: “A nosotros nos penalizan por decir malas palabras en los medios, pero hay personas que dicen cosas completamente equivocadas o que generan odio y no reciben nada. Tal vez es algo que habría que revisar, porque no es muy justo”.

Las críticas contra Kimi Antonelli

Las críticas contra Antonelli estallaron después del Gran Premio de Qatar, cuando Lando Norris logró superarlo en las vueltas finales para quedarse con el cuarto puesto y abrir una ventaja de 12 puntos sobre Max Verstappen en la lucha por el campeonato.

Ese adelantamiento fue puesto en duda por figuras de Red Bull, como Helmut Marko y Gianpiero Lambiase, ingeniero del cuatro veces campeón, quienes insinuaron que el piloto de Mercedes había facilitado la maniobra para beneficiar al británico de McLaren en la disputa por el título.

Qué dijo Franco Colapinto sobre si la FIA debería intervenir

“No sé. Solo pensaba en las multas que recibimos si decimos malas palabras en la TV o en los medios, y luego en la gente que, sin pensar o sin tener toda la información o el panorama completo, dice cosas que generan odio, que es mucho peor que decir ‘mierda’ o lo que sea. Eso crea algo mucho más grande y no reciben ninguna consecuencia. Solo ponen un comunicado y ya están bien otra vez”, explicó Colapinto.

Y añadió: “No sé, no se siente muy justo todo eso. Tal vez debería cambiar, tal vez no; yo no soy quien decide, así que no me meteré demasiado, pero probablemente es algo que habría que revisar”.