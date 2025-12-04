¿Qué necesitan Norris, Verstappen y Piastri para ser campeones de la Fórmula 1 en el GP de Abu Dhabi?

Este viernes comienza la 24° y última jornada de la Fórmula 1 en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi. Franco Colapinto se despedirá de la temporada antes de volver al ruedo el próximo año con un Alpine renovado.

Mientras tanto, todas las miradas están puestas en la definición del campeonato. La lucha parecía encaminada hace algunas fechas, pero la descalificación de los McLaren en Las Vegas y la sólida actuación de Max Verstappen en el GP de Qatar cambiaron por completo el panorama.

Actualmente, el líder del campeonato es Lando Norris (McLaren), con 408 puntos. Lo sigue el tetracampeón Max Verstappen (Red Bull), con 396, y tercero se ubica Oscar Piastri (McLaren), con 392.

Con este escenario, el británico Norris llega como principal candidato al título. Estos son los resultados que necesita cada piloto el domingo en el GP de Abu Dhabi para consagrarse campeón:

Lando Norris : será campeón si hace podio , es decir, si termina P1, P2 o P3 .

: , es decir, si termina . Max Verstappen : se consagrará por quinta vez consecutiva si gana y Norris termina fuera del podio (P4 o peor).

: se consagrará por quinta vez consecutiva si y Norris termina (P4 o peor). Oscar Piastri: necesita ganar y que Norris sea P6 o peor.

El cronógrama en Abu Dhabi y cómo verlo

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 6:30 (Argentina)

(Argentina) Práctica Libre 2: 10:00 (Argentina)

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 7:30 (Argentina)

(Argentina) Clasificación: 11:00 (Argentina)

Domingo 7 de diciembre

Carrera (58 vueltas): 10:00 (Argentina)

TV: Disney+ y Fox Sports