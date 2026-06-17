Colombia, dirigida por el argentino Lorenzo, cierra la primera fecha ante Uzbekistán

El legendario Estadio Azteca de México será la sede para el cierre de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, con la Selección de Colombia, dirigida por el argentino Néstor Lorenzo, enfrentando a Uzbekistán, encuentro válido por el Grupo K.

Después de ocho años de ausencia, el combinado cafetero vuelve a disputar una Copa del Mundo, y en uno de los templos del fútbol mundial. En frente, los apodados «Lobos Blancos, el primer combinado de Asia central que logra disputar un certamen mundialista.

En el banco de suplentes de Uzbekistán, alguien que supo ser campeón del mundo y balón de oro: el italiano Fabio Cannavaro, ganador del Mundial con Italia en 2006.

Seguí las alternativas en vivo.

FORMACIONES

Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, James; Arias, Suárez y Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Uzbekistán: Yusupov; Khusanov, Nasrullaev, Abdullaev, Karimov; Shukurov, Fayzullaec; Mozgovoy, Shomurodov y Urunov. DT: Fabio Cannavaro.