Colón y Boca llegaron a un acuerdo por Wanchope Ábila pero no por Farías

Una de las principales novelas del mercado de pases en la previa al arranque de la Copa de la Liga Profesional llegó a su fin. Luego de varias semanas de negociación, con cruces mediáticos y por redes sociales incluidos, Ramón Wanchope Ábila se convirtió en el nuevo refuerzo de Colón.

A pesar de las intenciones de la dirigencia de Boca de negociar también por el mediapunta Facundo Farias, desde el Sabalero le pusieron un precio muy alto por lo que la llegada de la joven promesa al elenco que dirige Sebastián Battaglia esta prácticamente caída.

«Son dos negociaciones diferentes, la de Wanchope va por un lado y la de Farias va por el otro», se encargó de aclarar Julio César Falcioni, actual entrenador del conjunto santafesino.

Tras varios días de intensas negociaciones, ayer el presidente de Colón, José Vignatti, se reunió con el Consejo de Fútbol xeneize para tratar los dos temas.

Lo de Wanchope se cerró pasado el mediodía del martes. La venta se realizó por 1.650.000 de dólares.

Por otro lado, hablaron sobre el futuro de Farías y Vignatti dejó en claro que no lo quiere vender. Boca volvió a ofrecer un combo (la ficha de Wanchope más una importante suma de dinero) pero desde el Sabalero exigen una suma en efectivo y no jugadores en parte de pago.

A los obstáculos que puso Colón, hay que sumar que el jugador ya manifestó que quiere seguir en Santa Fe para jugar la Copa Libertadores.

Desde Boca mantienen la intención de hacerse con los servicios de una de las máximas promesas del fútbol argentino, aunque desde el Consejo todavía analizan si vale la pena hacer el esfuerzo económico por un chico de 19 años, quien podría no adaptarse con facilidad al Mundo Boca.

«Sé que estuvieron reunidos y que están cerca de negociar, pero no más que eso. Creo que no tiene nada que ver lo de Wanchope con Farías», afirmó Falcioni éste martes en conferencia de prensa, y agregó: «Hasta anoche no se había cerrado nada, si sé que son negociaciones aparte. Muchos las quieren unir pero no tiene nada que ver una con otra».

Lo cierto es que la llegada de Ábila es casi un hecho y podría ser titular el domingo desde las 21.30 en la Bombonera, cuando Colón visite a Boca por la primera fecha de la Copa de la Liga.