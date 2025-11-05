Comenzó la final de los Juegos Rionegrinos en Bariloche: ¿Qué disciplinas participarán?

Este martes se realizó el lanzamiento oficial de la final de los Juegos Rionegrinos en San Carlos de Bariloche. El gobernador Alberto Weretilneck, el intendente de la ciudad Walter Cortés y el secretario de Deportes Nahuel Astutti, junto a autoridades provinciales y locales, estuvieron presentes en el gimnasio «Pedro Estremador» de Bomberos Voluntarios.

Durante el acto de inauguración, Weretilneck resaltó la magnitud y participación de este evento: «Diecisiete mil chicas y chicos participaron a lo largo del año, de todas las ciudades y escuelas, grandes y pequeñas». Luego, Astutti le dio la bienvenida a la ciudad a los deportistas y destacó la importancia de la actividad deportiva: «El deporte une, aleja a los chicos de las calles y nos permite soñar con una provincia más sana«.

Alberto Weretilneck estuvo presente en la inauguración.

Desde el 4 al 7 de noviembre, Bariloche acogerá a más de 1500 participantes, entre atletas, entrenadores y acompañantes, que representarán a cada uno de los sectores de la provincia de Río Negro. Cabe resaltar que cada uno de los deportistas participó en las instancias locales y zonales, que se desarrollaron desde abril a octubre en el territorio provincial.

La competencia se vuelve a disputar luego de un año de ausencia, ya que en 2024 el evento fue suspendido por el Gobierno Provincial por falta de presupuesto. Para esta edición, se retomaron los Juegos con una inversión de 1.250 millones de pesos.

¿Cuáles son las disciplinas?

Las disciplinas de competencia serán handball, vóley, ringo, breakdance, básquet y atletismo para niños y niñas de entre 11 y 16 años en la modalidad convencional. En tanto, jóvenes con discapacidad de hasta 21 años competirán en atletismo y natación adaptada, además de un circuito de habilidades motrices.

¿Cuáles serán las sedes de la competencia?

A lo largo de los cuatro días de competencia, las disciplinas se realizarán en 10 sedes en diversos puntos deportivos de Bariloche: los gimnasios municipales 1 y 3, el Colegio Don Bosco, el Estadio Municipal, la ESRN 46, la Escuela 201, el Bariloche Vóley Club, el club Estudiantes, el CEF 8 y el club Pehuenes.