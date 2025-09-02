Provincia recuperó los Juegos Rionegrinos con un presupuesto de $1.250 millones

Actualmente se están realizando las instancias zonales que iniciaron en agosto y se extenderá hasta fines de octubre. (Foto: Gobierno de Río Negro)

Este año los Juegos Rionegrinos reúnen a más de 20.000 deportistas en toda la provincia. Tras la suspensión de la edición del año pasado por la crisis financiera y la prioridad de destinar recursos a la asistencia social, el gobierno de Río Negro retomó el programa con una inversión de 1.250 millones de pesos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Nahuel Astutti, secretario de Deporte de Río Negro celebró la convocatoria de este año, «estoy super contento con volver con una política pública tan importante e histórica para Río Negro, como son los Juegos Rionegrinos. Una inversión muy grande del gobierno de de la provincia que aglutina al 100% de los municipios de nuestra provincia», destacó Astutti.

Según detalló el funcionario, este año la provincia destinó una inversión total de 1.250 millones de pesos para llevar adelante el programa. Para la etapa final de los Juegos, que se realizará en Bariloche, se asignaron 650 millones exclusivamente para cubrir gastos de hotelería y gastronomía. En esta instancia se espera la participación de unas 1.500 personas, entre deportistas, entrenadores, árbitros, personal logístico, profesores y otros integrantes de las delegaciones.

«Estuvimos avanzando con la Cámara de Hoteleros y Gastronómicos de la ciudad para que ya nos aseguraron que hay plazas disponibles para la final», afirmó el funcionario y agregó que «el juego genera un impacto económico muy positivo para ese sector, entendiendo que también estuvieron atravesando tal vez un invierno duro de ese aspecto por la poca nevada que hubo y creo que este es una inyección económica muy importante para para la ciudad», sostuvo Astutti.

Actualmente se están realizando las instancias zonales que iniciaron en agosto y se extenderá hasta fines de octubre. Angélica Romani, directora del área de Educación Física, Artística, Deportes, Cultura y Clubes Escolares -que se encarga de la logística de la comida para las instancias zonales, y el transporte para la instancia zonal y final, la indumentaria y la premiación- explicó que los juegos se dividen en seis zonas en todo el territorio de la provincia: Andina, Sur, Atlántica, Alto Valle Este, Alto Valle Oeste y Valle Medio.

«En la instancia local participan todas las escuelas con los equipos que quieran, después de la instancia zonal clasifica un sólo equipo por cada localidad. Hay localidades que sí hay instancia local y en otras no, que pasan directamente en función de cada la cantidad de escuelas que hay en la localidad», explicó Romani.

Además, indicó que este año se incorporaron nuevos deportes al programa, «además de los tradicionales como voley, handball, atletismo, entre otros, que se vienen desarrollando en la categoría escolares, sería de sexto y séptimo grado, incorporamos el break dance y un deporte alternativo que se llama ringo sport, con la idea de ampliar la participación ya que hay chicos que les gusta les interesan otro tipo prácticas corporales».

En deporte adaptado la competencia es para personas de hasta 21 años en atletismo y fútbol.

«Es importante poner valor la importancia de los juegos como un espacio de valores, encuentro y de aprendizaje», Angélica Romani, directora del área de Educación Física, Artística, Deportes, Cultura y Clubes Escolares.

En relación con las instancias locales, que fueron financiadas por cada municipio, el secretario de Deporte de Río Negro sostuvo que hubo mucha predisposición por parte de las comunas «más allá del color político» porque «entendemos que deporte para la sociedad transmite muchísimos valores y creo que a partir de ahí embrionar oportunidades para todos nuestros chicos, más que nada el deporte comunitario, que es donde ese tal volumen de gente que practica».

Por su parte, Romani explicó que el Ministerio de Educación acompañó durante todo el proceso «desde la instancia local a través de referentes de la dirección que están en los consejos escolares que trabajan de manera articulada con los municipios», afirmó la funcionaria.

La final será en Bariloche del 4 al 7 de noviembre. (Foto: Gobierno de Río Negro)

Río Negro aumentó al 100% en las becas deportivas

Otras de las particularidades de esta edición de los Juegos Rionegrinos es que el gobierno provincial aumentó en un 100% las becas de los deportistas de la región, «las becas de proyección olímpica, que son para los mejores 10 deportistas de nuestra provincia, rondan en 750.000 pesos mensuales durante todo el año y de ahí para abajo en base a los distintos niveles deportivos que tienen nuestros atletas», afirmó Astutti.

Además, agregó que más allá de lo económico hay otras aristas a tener en cuenta: «nosotros siempre apuntamos a una formación integral de nuestros deportistas donde pudimos generar con las universidades de Río Negro los programas de doble carrera para que los chicos que son becados y estén estudiando en las universidades puedan tener algunos beneficios más que nada con respecto a las faltas por sus compromisos nacionales e internacionales y así poder también seguir formándose».

Este año también se agregó al equipo un médico que acompaña a los atletas, una nutricionista, un psicólogo deportivo y profesores que hacen las mediciones antropométricas. «En líneas generales brindamos a nuestros becados un una formación y un trabajo integral para su para su carrera deportiva», sostuvo el funcionario.

«Apuntamos a que los chicos tengan buenas experiencias, no solo a nivel deportivo, sino a nivel social, entendemos de que si apuntamos a ese lugar y fortalecemos el espacio institucional que tenemos dentro de los clubs de nuestra provincia y colegios educativos, es un vínculo que puede generar ahí una correlación muy grande para tener mayor participación y volumen de deportistas», enfatizó Astutti.