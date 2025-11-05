Leonel Schattmann, el rionegrino que hace historia en la Liga Nacional de básquet

Leonel Schattmann atraviesa una temporada muy especial en San Martín de Corrientes y en las últimas semanas pegó un par de saltos en esas estadísticas historias que quedan para el recuerdo. Hace unos días, saltó al cuarto puesto de la tabla general de triples convertidos y a fines de octubre, se transformó en el sexto jugador con más presencias en la Liga Nacional de básquet.

A los 38 años (Viedma, 14 de mayo de 1987), el escolta sigue vigente y está a dispuesto a escalar más posiciones en estos registros individuales donde abundan las figuras. Leonel anotó seis triples en la victoria ante Argentino de Junín y los 1.694 “bombazos”.

El tirador pasó la línea de Diego Cavaco (1.688) y Marcelo Milanesio (1.690). Su próximo objetivo es Juan Espil, que ocupa el tercer lugar con 1.751 conversiones. De sostener cierta regularidad, podría alcanzarlo en este mismo torneo.

Con 23 temporadas en la elite, Schattmann no solo se ha ganado un lugar entre los máximos protagonistas de todos los tiempos, sino que mantiene una vigencia asombrosa. Su constancia, profesionalismo y mentalidad competitiva lo convirtieron en un verdadero emblema de la competencia: debutó en 2003 con Atenas de Córdoba, y más de dos décadas después sigue brillando con la camiseta del San Martín correntino.

Top 10 histórico de triples en La Liga Nacional

1- Leonardo Gutiérrez 2.273 triples

2- Eduardo Dominé 1.945

3- Juan Espil 1.751

4- Leonel Schattmann 1.694

5- Marcelo Milanesio 1.690

6- Diego Cávaco 1.688

7- Juan Manuel Rivero 1.511

8- Paolo Quinteros 1.498

9- Esteban Pérez 1.462

10- Facundo Sucatzky 1.462

Leonel, sexto en partidos jugados

Luego de 23 temporadas en la Liga Nacional y más allá que jugó en el básquet de Brasil, Schattmann se metió en el top 6 con más presencias en la competencia. Ocurrió en el encuentro que su equipo, San Martín, le ganó a Unión de Santa Fe por 83-73, a fines de octubre.

El escolta de Viedma llegó a los 936 partidos disputados en la LNB y dejó atrás a dos emblemas como Sebastián Ginóbili y Marcos Saglietti, quien sigue jugando en la Liga Argentina con la camiseta de San Isidro de San Francisco, con 935.

Schattmann fue campeón con Boca en la temporada 2023/2024, en la siguiente pasó a Obras, y para la presente campaña se sumó a los correntinos y es uno de los máximos protagonistas de la historia de la Liga. También registra pasos por diferentes etapas de la Selección Argentina.

Leonel fue campeón con Boca en la temporada 23-24. (LNB)

El top 10 histórico de presencias en la Liga Nacional

1- Leonardo Gutiérrez 1.106 partidos

2- Diego Osella 1.096

3- Martín Leiva 1.054

4- Alejandro Diez 1.022

5- Gabriel Cocha 959

6- Leonel Schattmann 940

7- Sebastián Ginóbili 935

8- Marcos Saglietti 935

9- Bruno Lábaque 920

10- Jonatan Treise 919