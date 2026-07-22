Comienza el Torneo Clausura 2026 con tres partidos: hora, TV y todos los detalles

Casi dos meses después de la consagración de Belgrano en el Torneo Apertura 2026 y tras el receso por el Mundial, la Liga Profesional vuelve a la acción este jueves con el inicio del Torneo Clausura, que tendrá tres encuentros en la jornada inaugural.

La actividad comenzará a las 19.30, cuando el Pirata cordobés reciba a Rosario Central en el estadio Julio César Villagra, con transmisión de ESPN Premium. En simultáneo, Sarmiento de Junín será local frente a Argentinos Juniors, en un encuentro que podrá verse por TNT Sports Premium.

Los dirigidos por Ricardo Zielinski buscarán comenzar el semestre con una victoria tras mantener la base del plantel que levantó el título. Del otro lado estará un el Canalla, que continúa bajo la conducción de Jorge Almirón tras algunas idas y vueltas y afrontará el torneo con el objetivo de volver a pelear en los primeros puestos. En este marcado de pases, sumó a Axel Werner, Franco Cervi y Tomás Badaloni.

En Junín, Sarmiento intentará recuperarse de la reciente eliminación en la Copa Argentina frente a Boca y arrancar el campeonato con el pie derecho. Argentinos Juniors, por su parte, afrontará un nuevo semestre con la intención de volver a ser protagonista, aunque sufrió bajas importantes durante el mercado de pases, como las de Federico Fattori, transferido a Talleres, y Leandro Lozano, quien se marchó a Boca.

La jornada inaugural se cerrará a las 21.45, cuando Defensa y Justicia reciba a Aldosivi en el estadio Norberto Tomaghello, con transmisión de ESPN Premium. Será el segundo partido de Julio Vaccari en su regreso al banco del Halcón, luego de la derrota por 4-1 frente a Racing en los 16avos de final de la Copa Argentina. Del otro lado, el equipo de Israel Damonte llega con el ánimo en alza tras eliminar a River por 3-1 en esa misma instancia.