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Con asistencia de Tim Payne, Nueva Zelanda le gana a Egipto por el grupo G del Mundial 2026

El lateral ejecutó un córner preciso y Finn Surman cabeceó para establecer el 1-0 parcial.

Redacción

Por Redacción

Finn Surman marcó el primer gol de Nueva Zelanda y festejó con Tim Payne, que le dio la asistencia. (Foto: AP)

Finn Surman marcó el primer gol de Nueva Zelanda y festejó con Tim Payne, que le dio la asistencia. (Foto: AP)

En el BC Place de Vancouver, Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan por la segunda fecha del grupo G del Mundial 2026.

Los oceánicos fueron los primeros en golpear. A los 15 minutos, el lateral Tim Payne recorrió toda la cancha para ejecutar un córner desde la izquierda y el zaguero central Finn Surman ganó de cabeza para marcar el 1-0 parcial.

Con este resultado, Nueva Zelanda queda como líder de la zona con cuatro puntos, luego del 2-2 frente a Irán en la primera fecha.

Más temprano, Bélgica e Irán empataron 0-0, resultado que dejó a ambos con dos unidades. Egipto, por su parte, queda último con un punto y obligado a recuperarse para llegar con más chances a la última jornada.


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En el BC Place de Vancouver, Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan por la segunda fecha del grupo G del Mundial 2026.

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