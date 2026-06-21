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Con asistencia de Tim Payne, Nueva Zelanda le gana a Egipto por el grupo G del Mundial 2026
El lateral ejecutó un córner preciso y Finn Surman cabeceó para establecer el 1-0 parcial.
En el BC Place de Vancouver, Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan por la segunda fecha del grupo G del Mundial 2026.
Los oceánicos fueron los primeros en golpear. A los 15 minutos, el lateral Tim Payne recorrió toda la cancha para ejecutar un córner desde la izquierda y el zaguero central Finn Surman ganó de cabeza para marcar el 1-0 parcial.
¡¡¡CENTRO DE TIM PAYNE Y GOLAZO DE SURMAN!!! Así llegó el 1-0 de Nueva Zelanda contra Egipto en el Mundial.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2026
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Con este resultado, Nueva Zelanda queda como líder de la zona con cuatro puntos, luego del 2-2 frente a Irán en la primera fecha.
Más temprano, Bélgica e Irán empataron 0-0, resultado que dejó a ambos con dos unidades. Egipto, por su parte, queda último con un punto y obligado a recuperarse para llegar con más chances a la última jornada.
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