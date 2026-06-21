Con asistencia de Tim Payne, Nueva Zelanda le gana a Egipto por el grupo G del Mundial 2026

Finn Surman marcó el primer gol de Nueva Zelanda y festejó con Tim Payne, que le dio la asistencia. (Foto: AP)

En el BC Place de Vancouver, Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan por la segunda fecha del grupo G del Mundial 2026.

Los oceánicos fueron los primeros en golpear. A los 15 minutos, el lateral Tim Payne recorrió toda la cancha para ejecutar un córner desde la izquierda y el zaguero central Finn Surman ganó de cabeza para marcar el 1-0 parcial.

¡¡¡CENTRO DE TIM PAYNE Y GOLAZO DE SURMAN!!! Así llegó el 1-0 de Nueva Zelanda contra Egipto en el Mundial.



⚽ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/m0fz0nbzFr — SportsCenter (@SC_ESPN) June 22, 2026

Con este resultado, Nueva Zelanda queda como líder de la zona con cuatro puntos, luego del 2-2 frente a Irán en la primera fecha.

Más temprano, Bélgica e Irán empataron 0-0, resultado que dejó a ambos con dos unidades. Egipto, por su parte, queda último con un punto y obligado a recuperarse para llegar con más chances a la última jornada.