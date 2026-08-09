Nieve, paisajes y sonrisas en la Patagonia: así disfrutó Fito Páez sus vacaciones en Bariloche junto a Juliana Gattas y amigos

Fito Páez decidió ponerle una pausa a su agitada agenda para refugiarse en el invierno de la Patagonia. El músico rosarino no viajó solo: llegó a la cordillerana acompañado por un selecto grupo del mundo del arte y la música, revolucionando las redes sociales con un diario visual de su travesía.

El autor de El amor después del amor compartió esta aventura junto a la cantante de Miranda!, Juliana Gattas, la actriz Ann de la Fuente y el reconocido diseñador gráfico Alejandro Ros. A través de su cuenta de Instagram, el músico dejó ver la intimidad de un viaje marcado por las risas, los imponentes paisajes nevados y la desconexión total.

La publicación de este álbum fotográfico que encendió rápidamente las redes refleja el momento en que el cantante decidió abrir la puerta a su intimidad invernal. «La alegría de vivir… Hermosas Juliana Gattas, Ann de la Fuente y la superperrima Sra Alejandro Ros. ¡Que amores!», escribió el artista para coronar la secuencia de imágenes.

Un invierno en Bariloche: así disfrutó Fito Páez de sus vacaciones con Juliana Gattas y amigos

El recorrido del grupo no se limitó a Bariloche, sino que incluyó paradas obligadas en los pintorescos atractivos de Villa La Angostura. Lejos de las poses armadas, los amigos optaron por mostrar el lado más divertido y descontracturado de sus vacaciones.

Entre las siete postales que componen el carrete, los seguidores celebraron los siguientes momentos:

El cartel jurásico: Los tres acompañantes de Páez posaron frente a una señalética amarilla de «Zona de Dinosaurios», con la silueta de un T-Rex de fondo. Gattas se llevó las manos a la cara con sorpresa exagerada, contrastando con las sonrisas de sus compañeros.

Los tres acompañantes de Páez posaron frente a una señalética amarilla de «Zona de Dinosaurios», con la silueta de un T-Rex de fondo. Gattas se llevó las manos a la cara con sorpresa exagerada, contrastando con las sonrisas de sus compañeros. La icónica tetera: Alejandro Ros, luciendo un grueso gorro estilo ruso, se fotografió en solitario con gesto irónico frente a la clásica y gigantesca tetera de cerámica blanca y azul que decora Villa La Angostura.

Alejandro Ros, luciendo un grueso gorro estilo ruso, se fotografió en solitario con gesto irónico frente a la clásica y gigantesca tetera de cerámica blanca y azul que decora Villa La Angostura. El pantalón disruptivo: Mientras todo el grupo apostó por un clásico estilo total black para combatir el clima rionegrino y neuquino, Fito rompió el esquema visual con un llamativo pantalón de ski verde flúo y sus ya inconfundibles anteojos de marco blanco.

Fito Páez se escapa al invierno de la Patagonia: risas y paisajes en su viaje con amigos

Las selfies desde los miradores dejaron en evidencia la inmensidad de los lagos y los cerros tapados de nieve. En una de las fotos más austeras del viaje, Páez y Ros posaron serios frente a la inmensidad de la cordillera, dejando que el peso del paisaje invernal de la Patagonia hablara por sí solo.

Para cerrar su diario visual, el músico eligió una escena que resume el final perfecto de cualquier jornada en la montaña. Sin abrigos pesados ni gorros de lana, el grupo se mostró completamente distendido en el interior de una cabaña rústica, rodeados de madera, luces cálidas y copas servidas, dejando el frío patagónico del otro lado de la ventana.