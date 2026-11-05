Con goles de Beltrán y Correa, River derrotó a Aldosivi por la última fecha del Clausura

Ángel Correa sentenció la victoria de River en el Minella con un gol en tiempo adicional. (Foto: Clarín Fotografía)

River derrotó 2-0 al descendido Aldosivi en el estadio José María Minella por la última fecha del torneo Clausura y quedó muy bien perfilado para finalizar en el 4° puesto de la zona B y definir los octavos de final en su casa.

Con este triunfo, el Millonario suma 26 puntos y solo lo pueden superar Belgrano y Barracas Central. Sin embargo, el panorama para ellos es muy complicado: el Pirata (5°) visitará a Gimnasia (3°) desde las 19:15 y necesita ganar por cinco goles de diferencia para escalar un puesto. El Guapo (6°), en tanto, recibirá a Racing este viernes desde las 15 y debe ganar por seis tantos.

En el comienzo del partido, la novedad pasó por el debut de Santiago Espíndola, que se metió en el once inicial como volante central en reemplazo de Lucas Silva. Blas Palavecino y Lucas «Pata» Castro recibieron al juvenil de 18 años en Primera con dos duras infracciones que les valieron la tarjeta amarilla.

¿ERA PARA MÁS? Los jugadores de River reclamaron una expulsión al Pata Castro. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkgkL0 https://t.co/VdR9RSgaDO — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026

A los 22 minutos, el equipo de Leonardo Ponzio, que ya había probado con remates lejanos de Ángel Correa y Thiago Almada, generó su primera chance clara. Tras una buena jugada colectiva, el lateral derecho Giovanni González llegó hasta el fondo del área y lanzó un centro rasante. Lucas Beltrán no pudo controlar la pelota y Tomás Galván, en soledad, definió por encima del travesaño.

¡ERA UN GOLAZO DEL MILLONARIO! Tras una gran combinación de pases, Galván no pudo definir dentro del área, la tiró por arriba del travesaño y se perdió el primero de River. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/jydrWlvB3N — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026

Pasada la media hora de juego, Correa recibió en tres cuartos de cancha y filtró un pase pinchado para Lucas Beltrán. El centrodelantero conectó una volea tras el pique, pero Acosta voló para desviarla al córner.

González volvió a tener protagonismo a los 40 minutos. Esta vez, el lateral se metió en el área como un delantero más y, tras un centro de Almada, Beltrán le bajó la pelota para que rematara de zurda. Sin embargo, el disparo salió sin potencia y Acosta lo embolsó sin problemas.

Tres minutos después, Almada estuvo cerca de abrir el marcador con un tiro libre. El ex Atlético de Madrid estrelló su remate en el travesaño y el Tiburón volvió a salvarse.

¡QUÉ CERCA ESTUVO EL GUAYO! Thiago Almada se hizo cargo del tiro libre y el travesaño le negó el primero al Millonario. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/7edCN3FXVV — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026

Finalmente, el marcador no se movió y el encuentro se fue 0-0 al entretiempo. River no logró generar circuitos de juego ni mostrar claridad en ataque, aunque tuvo algunas chances. Aldosivi, por su parte, se replegó y apostó al contragolpe y la pelota parada, pero prácticamente no inquietó a Santiago Beltrán.

Beltrán puso en ventaja a River y Correa lo liquidó

En el complemento, el Tiburón llegó a festejar a los 14 minutos. Nicolás Gaitán ejecutó un tiro libre desde lejos y Santiago Beltrán salió a cortar el centro, pero chocó con Nicolás Otamendi y perdió la pelota. Alan Sosa capturó el rebote, envió un centro rasante y, tras un desvío en Andrés Vombergar, Santiago Moya la empujó debajo del arco.

SE SALVÓ EL MILLONARIO: por este offside de Vombergar, no suma el gol de Moya tras el choque entre Beltrán y Otamendi. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/FRdLVMe89a — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026

Sin embargo, el VAR advirtió que Vombergar estaba en posición adelantada: como Beltrán había quedado fuera de la jugada, Rivero era el único futbolista de River que se encontraba entre el delantero y el arco. Por eso, el tanto fue anulado.

A los 21 minutos, Almada volvió a estar cerca de abrir el marcador con un tiro libre. Esta vez, desde el sector derecho, el mediocampista buscó el ángulo, pero Acosta respondió con otra buena atajada. En el rebote, Correa y Rivero no lograron ponerse de acuerdo para definir y desperdiciaron una nueva oportunidad.

¡OTRA VEZ LO TUVO THIAGO! Nuevo tiro libre de Almada pero en esta ocasión Acosta le negó el gol a River. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/gmT7ttqE7u — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026

Después de esa jugada, llegó otro tiro libre para el Millonario. El recién ingresado Sebastián Driussi se lo sacó a Almada y su remate no pasó la barrera. Sin embargo, la pelota impactó en la mano de Vombergar y Ferreyra cobró penal tras revisar la acción en el VAR.

Por esta mano de Vombergar hay PENAL para River en Mar del Plata. ¿Qué te pareció? 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/hTWQLTAkGa — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026

Lucas Beltrán se hizo cargo de la ejecución y cruzó su remate. Acosta adivinó la intención y llegó a tocar la pelota, pero no pudo evitar el tanto del Millonario, que se puso 1-0 a los 30 minutos del complemento. Es el primer gol del delantero desde su regreso a River a mitad de año.

¡CANTALO, CANTALO, CANTALO, LUCAS! Beltrán la puso contra un palo para convertir su primer gol desde su regreso a River y el 1-0 vs. Aldosivi 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/X1hI2aixSf — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026

Ya en tiempo adicional, llegó el segundo gol de la visita. La jugada comenzó con una recuperación de Almada en campo propio, quien robó la pelota que él mismo había perdido. El ex Atlético de Madrid tocó para Francisco Ortega, que armó una pared con Rafael Santos Borré y llegó hasta el fondo por la izquierda. Desde allí, tiró un buen centro atrás para Ángel Correa, que, en soledad, le cambió la dirección a la pelota y estableció el 2-0 definitivo.

¡SI LO DEJAN SOLO NO PERDONA! Centro de Ortega para Ángel Correa que apareció sin marca por el segundo palo y definió para el 2-0 de River ante Aldosivi. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/uOH1v6gfcK — SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2026

River sufrió más de la cuenta, pero terminó festejando en Mar del Plata y se llevó tres puntos importantes para cerrar la fase regular y recuperarse del golpe en la Bombonera. Con 26 unidades, quedó muy cerca de asegurarse el cuarto puesto de la zona B, que le permitiría disputar los octavos de final en el Monumental. Los playoffs se jugarán después de la fecha FIFA, con el domingo 29 de noviembre como fecha tentativa para el inicio de esa instancia.

Formaciones

Aldosivi: Lucas Acosta; Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquin Pombo, Braian Cufré; Blas Palavecino, Martín García, Lucas Castro, Alan Sosa; Nicolás Gaitán; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.

River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa; Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Árbitro: Bryan Ferreyra / José Carreras (VAR).

Estadio: José María Minella (Mar del Plata).